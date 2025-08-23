Los Cabezudos llenan de alegría las calles de Astorga en su jornada de fiestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga se viste de fiesta. Música, teatro, deporte, juegos... Y muchas más propuestas tienen una destacada presencia en la capital maragata, que desde el 20 de agosto ya cuenta con destacadas actividades, aunque la inauguración oficial ha sido este sábado 23 con el pregón... y hasta el 31 de agosto.

Los gigantes y cabezudos han recorrido las calles de Astorga. La Asociación de Gigantes y cabezudos llena de alegría y colorido las calles durante todas las fiestas patronales , y debido a la multitud de chicos y chicas, que se han querido apuntar, se han establecido turnos, rotatorios para que todos aquellos que se han apuntado puedan participar.

Además, el jardín de la sinagoga se ha llenado de niños para ver la primera actuación de gorgorito en estas fiestas patronales de Santa Marta en Astorga.