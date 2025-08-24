Buen tomate y de calidad en la Feria de Mansilla

Publicado por Redacción Mansilla Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas se vistió este domingo un año más de gala para celebrar la XXXVI edición de su tradicional Feria del Tomate, una cita anual que este penúltimo domingo de agosto reúne a a cientos de personas entorno a uno de los reyes de la huerta. Esta campaña, que no alcanza los 300.000 kilos de producción que suelen ser habituales, ofrece un «buen tomate y de calidad».

En esta edición, también se celebró el concurso del Tomate de Oro, que ha premiado al mejor tomate del año bajo criterios de sabor, textura y apariencia. Los galardonados han sido Francisco García, con el oro, y Hortalizas Miguel Ángel, que se ha llevado la plata. Ambos son productores de Mansilla,

Por su parte, presidente de la Promotora de la Indicación Geográfica Protegida del Tomate de Mansilla de las Mulas, José Miguel Olmo, explicó a la Agencia Ical que este año la campaña «empezó cuatro semanas más tarde» de lo habitual, mientras que «le ha afectado un poco el último sol de agosto», aunque, a pesar de ello, «se ha dado muy bien» y deja «un buen tomate de buena calidad».

Los puestos habilitados en la plaza de la villa contaban con algo menos de 10.000 kilos de producto repartidos por todos los estands, que han tenido una buena afluencia de público en uno de los pocos eventos festivos que se han celebrado este fin de semana, en el que muchos municipios de las zonas afectadas por el fuego han decidido suspender sus programas.

En cuanto al proceso para la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el tomate de Mansilla, detalló que la situación «está parada» desde hace unos cuatro años, cuando se entregó la documentación para ello, por lo que «se sigue a la espera de que algún día se otorgue».

Asimismo, se hizo entrega el galardón del concurso literario «Relátame», que pone en valor la creatividad local a través de microrrelatos relacionados con la Feria. Mansilla también ha acogido la tradicional exhibición de lucha leonesa antes de la celebración del hermanamiento con la comunidad asturiana residente en el municipio, en el que se repartieron bollos preñaos y sidra.