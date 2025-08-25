El PP acusa al PSOE de «usar la tragedia» y Cendón reprocha la «desaparición» de Quiñones

Publicado por Europa Press León / Madrid Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado ayer al PSOE de «usar la tragedia» de los incendios para sacar «rédito político", después de que los socialistas leoneses hayan reclamado la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión frente a la extinción y prevención de las llamas.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, tildó de «auténtica vergüenza» que el consejero lleve «días desaparecido» y se dedique a «atacar cínicamente» a los socialistas con notas de prensa como presidente del PP leonés, mientras permanece «escondido desde que se fue de comilona a Gijón con la provincia y la Comunidad ardiendo». No obstante, los socialistas leoneses consideran que el máximo responsable de esta «catástrofe» es el presidente de la Junta, que ha «dirigido y avalado los recortes salvajes» en el operativo contra incendios y ha amparado «con su silencio la huida y la desfachatez de Suárez-Quiñones».

La portavoz parlamentaria del PP ha criticado que no hay «ni una tragedia en la que el PSOE no intenté sacar rédito político». «Ni una", ha reiterado Ester Muñoz en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'. A juicio de la dirigente popular, España sigue teniendo «incendios graves", especialmente en Castilla y León y Galicia, pero en el PSOE «ya están en campaña».