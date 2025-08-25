Los ganaderos afectados por el fuego han pedido alimento para más de 22.000 animales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 145 ganaderos de la provincia de León han solicitado la ayuda hasta el momento para la alimentación de 22.690 cabezas de ganado, puesta en marcha por la Junta de Castilla y León debido a los incendios forestales que asolan la provincia desde hace más de dos semanas. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado este domingo que ya se han solicitado 715 toneladas de forraje y pienso, que ya han sido entregadas o está en proceso de hacerse llegar a los ganaderos solicitantes. Los incendios que se está sufriendo en la provincia ha dejado a ganaderías de muchas comarcas leonesas sin el aprovechamiento de pastos naturales, por lo que han tenido que «tirar» del pienso y forraje acumulado para el invierno, mientras que otras explotaciones apenas tenían recursos para alimentar a sus animales. Para hacer frente a esta situación la Junta activó el pasado 14 de agosto un servicio de urgencia para hacer llegar alimento para el ganado a las zonas más castigadas. Un sistema de distribución de paja, forraje y pienso que, según se acordó con las organizaciones profesionales agrarias en una reunión celebrada el pasado viernes, se mantendrá de momento hasta el próximo 30 de septiembre. Aunque las llamas siguen presentes en el territorio pero con una situación más estabilizada, los sindicatos agrarios ya piensan en el futuro, puesto que muchos de los pastos perdidos tardarán en recuperarse, y la afectación de las llamas a esta superficies podrían limitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). A este respecto, la Junta se ha comprometido a que, una vez se recupere el pasto, se permitirá su inmediato aprovechamiento, además de mantener estas superficies en la declaración de la PAC del año que viene y posteriores para que los ganaderos puedan seguir beneficiándose de las ayudas europeas.

Además, en la reunión celebrada este viernes, 22 de agosto, de la Junta con las Organizaciones Profesionales Agrarias, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó el compromiso y apoyo del Ejecutivo autonómico con el sector primario y anunció que agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros para reactivar la actividad tras la ola de fuego.