Más de 700 evacuados tras los incendios en Molinaseca y Garano que “casi con seguridad” son intencionados

La provincia de León cerró este domingo la jornada con un total de 716 personas desalojadas de una docena de poblaciones después de que se originaran dos nuevos incendios, declarados nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), en el municipio berciano de Molinaseca y en la localidad de Garaño, perteneciente a Soto y Amío, “posiblemente, con casi con seguridad, tienen detrás la mano del hombre”.

Sin embargo, a pesar de haber obligado a “redistribuir efectivos, trabajar de forma intensa en ambos para que no haya problemas durante la noche y a cambiar la planificación” el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León Eduardo Diego, calificó tras el Cecopi provincial la jornada de hoy como “muy positiva”, ya que “ha permitido bajar a nivel uno el incendio de Barniedo de la Reina y a índice cero el incendio de Canalejas”.

Todo ello “gracias fundamentalmente al esfuerzo y al trabajo de los profesionales del operativo contraincendios que se se despliegan por la provincia en los diferentes incidentes, lo que ha permitido pasar a lo largo del día de siete a cuatro niveles 2. Además, también se ha procedido al realojo de Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, que pasan a una situación de de de confinamiento.

Frente a ello, una reactivación en el incendio de Fasgar también obligó al desalojo de 150 vecinos de cinco localidades a los que ayer se les había permitido volver a domicilios, aunque el incendio “va hacia una mejor situación”.

“El trabajo que se viene desarrollando va dando resultados en los diferentes puntos de la provincia y esperamos que mañana sigamos en esa misma evolución y os incendios de Molinasega y Garaño, así como el de La Baña y Fasgar, vayan a una mejor situación”, finalizó Eduardo Diego.