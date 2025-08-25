Los embalses gestionados por la CHD están al 55,3 % de capacidad, 0,8 % menos que en 2024

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los embalses del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran al 55,3 por ciento de capacidad, con 1.578,6 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone un 0,8 % menos de la reserva hídrica con la que contaban hace un año.

La reserva se sitúa 7,4 punto por encima de la media de la década, según los datos facilitados este lunes por la CHD en nota de prensa.

Por sistemas, en León, el del Esla y Órbigo (embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), está al 46,3 %; en Palencia, el Carrión (Camporredondo y Compuerto) está al 43,5 % y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), al 66,3 %.

En Burgos, el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza), se encuentra al 70,9 %; en Soria, el Alto Duero (Cuerda del Pozo), al 72,2 %; en Segovia, el Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). al 59,2 %.

En Ávila, el sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas) está al 64,8 %; y en Salamanca, el Tormes (Santa Teresa) se encuentra al 65,2 %, y el Águeda (Irueña y Águeda), al 44,1 %