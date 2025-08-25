UPL solicita más ayudas a la Junta para que las comunidades de vecinos puedan limpiar los montes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de La Antigua solicita a la Junta de Castilla y León más medios económicos para que las juntas vecinales de la provincia de León puedan destinar estas inversiones a la limpieza de montes y caminos. Y es que, tal y como indica el alcalde pedáneo de esta localidad, el leonesista Héctor Segurado, hace apenas un mes tuvieron que asumir el coste de desbrozar pese a apenas contar con recursos.

Es por ello, que reiteran la necesidad de que la institución autonómica dote de más medios económicos a las juntas vecinales ya que el trabajo que antes realizaban las ganaderías ya no es como era y esta labor de limpieza hay que suplirla para evitar el abandono del entorno. Así, inciden en que, si no se actúa, la España Vaciada “lo estará todavía más”, no solo por la falta de población, sino también por el abandono de los servicios básicos.

Desde la propia Junta Vecinal de La Antigua destacan que “es fundamental” recalcar la importancia de mantener limpios, año tras año, los caminos y las zonas comunes, así como actuar sobre solares y casas abandonadas o en ruinas. “Su estado supone un peligro añadido para los vecinos y para el propio pueblo y la realidad es que en muchos lugares no se está haciendo nada”, señalan.

Así, incidieron en su agradecimiento hacia los agricultores porque “son los que sostienen” el medio rural en la zona del Páramo leonés y su esfuerzo diario “mantiene con vida” nuestros pueblos, siendo esencial su labor en el futuro de la provincia. En este sentido, indican que hace ya tres años solicitaron un taller para aprender cómo actuar ante emergencias y siguen convencidos de que “hay que apostar por más información y formación práctica”. De esta forma y, solo así, los vecinos y vecinas “sabrán cómo reaccionar en caso de riesgo” y se podrá reforzar la seguridad en nuestros pueblos.

Asimismo, reconocen que la gestión de un incendio o una gran catástrofe “siempre es complicada” en una provincia tan extensa como León y todavía más en una doble comunidad en la que los más perjudicados son los pueblos pequeños, los primeros que se quedan sin servicios mínimos y por los que se deja de mirar. “Si tan bueno fuera este modelo, todas las comunidades estarían fusionadas y no es así”, sentenciaron.

Pese a ello, quisieron agradecer que, a pesar de haber tenido muy cerca el fuego, no llegó a entrar en la localidad y reafirman que fueron “días de miedo”, porque sabemos que, siendo un pueblo tan pequeño, de haber entrado las llamas no hubiéramos resistido nada.

Por último, quisieron reclamar que lo ocurrido “debe servir de aprendizaje” para que se planifique y se dote de medios adecuados a las juntas vecinales, evitando así que la falta de recursos ponga en riesgo el cuidado y mantenimiento de nuestros pueblos. “Cuando pase, tocará hacer autocrítica sin tener en cuenta los colores, pensando únicamente en el bien común, porque son las juntas vecinales las que mejor conocen el terreno y las necesidades reales de nuestros pueblos”, concluyeron.