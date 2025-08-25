Última hora | La Guardia Civil desaloja tres pueblos en León y corta más carreteras por el avance de los incendios

Miembros de la Brif La Iglesuela en el incendio de Barniedo de La Reina.SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León vive una jornada crítica debido al avance de los incendios forestales, que han obligado a la Guardia Civil a desalojar esta tarde las localidades de Garaño, Mora de Luna (50 personas) y Vega de Caballeros (40 personas), según han confirmado fuentes oficiales. Los vecinos de estas zonas han sido trasladados al colegio de La Magdalena, habilitado como punto seguro de acogida, ante la amenaza de las llamas y el humo que se aproximan peligrosamente a las poblaciones.

El incendio de Garaño, en el municipio de Soto y Amío, junto con otros focos activos en la provincia, ha generado una situación de emergencia que ha llevado a la declaración de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) por parte de la Junta de Castilla y León, debido al riesgo para la población y los bienes no forestales.

Además, la Guardia Civil ha procedido al corte de varias carreteras en la provincia para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción. Entre las vías afectadas se encuentra la CL-626, cerrada entre los puntos kilométricos 69 y 80, que conecta Los Barrios de Luna con Otero de las Dueñas. Otras carreteras cortadas son:

• LE-5330 (km 20-26, Igüeña-Colinas del Campo)

• LE-7311 (km 10-25, Nogar-Castrillo de Cabrera)

• LE-4212 (km 12-21, Cariseda-Chano)

• LE-5228 (km 15-44, Bouzas-Corporales)

• LE-126 (km 43-66, La Baña)

• LE-4517 (km 0-3, Mora de Luna-Sagüera de Luna, en sentido creciente)

• LE-4523 (km 0-4, Otero de las Dueñas-Piedrasecha, en sentido creciente)

• LE-4503 (km 0-3, Vega de Caballeros-Portilla de Luna)

Estos cortes, motivados por la baja visibilidad causada por el humo y la cercanía de las llamas, complican la movilidad en la región y reflejan la gravedad de la situación.

Las autoridades han instado a la población a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar las zonas afectadas. En las labores de extinción participan múltiples medios terrestres y aéreos, incluyendo helicópteros, brigadas helitransportadas y autobombas, en un esfuerzo por contener los frentes activos. La previsión de lluvias para los próximos días ofrece una esperanza para aliviar la situación, pero por el momento, la prioridad es garantizar la seguridad de los habitantes y controlar el avance del fuego.

La provincia de León, que acumula múltiples incendios de nivel 2, enfrenta una de las peores crisis de incendios forestales de los últimos años, con miles de hectáreas quemadas y centenares de personas evacuadas.