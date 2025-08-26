La mejor Vuelta se disfruta con las chapas en Astorga

Los juegos de niños perduran en el tiempo. Si no que se lo digan a los creadores de la Vuelta Chapista a Astorga. Y entre ellos a Perico Alonso, creador en su día de una actividad para las fiestas patronales de la capital maragata que a pesar de su muerte sigue viva y con una extraordinaria salud.

Hasta tal punto que es ya un referente entre los más pequeños de la casa que durante unos días se enfundan la camiseta de su equipo y con una chapa (el tradicional tapón metálico preparado con mimo como si una bicicleta de los ciclistas se tratase) intentan emular a aquellos que durante décadas, padres e incluso algunos ya abuelos, disfrutaron de un juego tan sencillo como atractivo. Ni las nuevas tecnologías pueden con ello.

Precisamente ayer en el parque infantil se disputaba la penúltima etapa, la reina. Con 40 protagonistas entre los 6 y los 13 años. No hay más porque cada año se establece una criba para evitar la saturación de una cita que recorre los barrios de la ciudad imitando las etapas como si una Vuelta Ciclista a España se tratase. Eso sí, sobre el asfalto y con el recorrido marcado con una tiza, o arena. Con obstáculos como si puertos de montaña se tratase y alguna que otra curva que puede hacer ganar o perder posiciones según esa pequeña pieza de metal que es la chapa se comporte y de la pericia del niño o niña al impulsarla. Con equipos de cuatro integrantes y una ilusión que traspasa edades y fronteras. La Vuelta en Astorga se disfruta mejor con una chapa.

