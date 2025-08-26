Los expertos hablan: así se recuperan los terrenos afectados por el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Según los expertos, la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales es un proceso complejo que requiere una aproximación integral.

Es fundamental evaluar el daño causado por el incendio para determinar la mejor estrategia de recuperación. Esto incluye analizar la extensión del área quemada, el tipo de vegetación afectada y la condición del suelo.

La acumulación de combustible en el bosque es un factor clave en la propagación de incendios. Los expertos recomiendan realizar trabajos de selvicultura para reducir la cantidad de biomasa muerta y matorral, y crear barreras naturales para frenar los posibles incendios.

Por otro lado, la reforestación es importante para restaurar la cubierta vegetal y prevenir la erosión del suelo. Sin embargo, es crucial elegir especies de árboles adecuadas para el ecosistema local y considerar la variabilidad climática.

El suelo quemado puede requerir tratamiento para restaurar su fertilidad y estructura. Esto puede incluir la adición de materia orgánica, la implementación de prácticas de conservación de suelo y la creación de microcuencas para reducir la erosión.

La prevención de incendios es fundamental para evitar que se repitan los incendios forestales. Esto incluye la creación de planes de emergencia, la educación de la población local y la implementación de medidas de prevención.