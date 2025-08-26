Última hora | León comienza el martes con unas 750 personas desalojadas de 18 localidades

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La provincia de León inició la jornada de este martes con aproximadamente 750 personas desalojadas de un total de 18 localidades como consecuencia de las evacuaciones provocadas por los diferentes incendios forestales existentes.

En el caso del incendio de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío y en nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), están desalojadas las localidades de Saguera de Luna, Mora de Luna, Vega de Caballeros, Viñayo, Piedrasecha y Portilla de Luna. Por su parte, el incendio de Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes y también en nivel 2 del IGR, están desalojados Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Toerrecillo y Barrio de la Puente.

En el caso del incendio forestal de Porto, en la provincia de Zamora, de nivel 2 del IGR, que saltó a la provincia de leonesa por la zona de La Baña, están desalojadas La Baña, Losadilla, Forna, Santa Eulalia de Cabrera, Encinedo, Trabazos y Castrohinojo.