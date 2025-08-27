Última hora de los incendios en León: viento a favor en La Baña y Garaño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, detalló que, actualmente, se cuenta con 17 pueblos evacuados y 491 vecinos fuera de sus domicilios, 300 menos que en la mañana de este martes, que se suman a 16 municipios confinados con 1.212 personas afectadas. Además, hay nueve carreteras cortadas con afectación de unos 100 kilómetros, la mayoría de accesos a pueblos evacuados.

Tras la reunión del Cecopi, Diego señaló que la evolución general en la provincia ha sido «positiva», quien puntualizó que se valora que los vecinos de los pueblos de la zona del Valle Gordo de Omaña, en el incendio de Fasgar, puedan este miércoles volver a sus domicilios.

Además, en el incendio de La Baña, afirmó que se va a pasar a un confinamiento urbano de la población de La Baña, donde también se abre la carretera hasta la localidad, decir, «estaría cerrada únicamente desde Quintanilla de Losada hasta La Baña, comentó.

Según la situación a las 20.30 horas facilitada desde el operativo que actúa en el conjunto de incendios que afectan a la provincia de León, señalaron que los trabajos de pequeñas quemas y de perimetraje realizados en Garaño, unido al cambio de viento que sujeta el avance del fuego, han dado buen resultado. El incendio tiene llama y avanza lentamente hacia las líneas de contención, lo que es una situación de control «más favorable» que por la mañana.

En el caso de Colinas-Fasgar-Igüeña, el incendio se ha abierto tras los cambios de viento de la tarde ayudado por la extrema sequedad del combustible. Ha ampliado su frente, que se encuentra muy activo, y avanza en dirección a Colinas y Salentino. La meteorología, en este caso, es «muy desfavorable», lo que hace que el fuego se comporta de «manera tremendamente agresiva en las primeras horas nocturnas», trasladaron.

En relación al incendio de Porto-La Baña, en la parte leonesa el viento norte ayuda a frenar la velocidad del incendio bajando ladera. Esto ha permitido trabajar con máquina para establecer líneas de contención. Las previsiones nocturnas es que estas contenciones sean efectivas siempre y cuando la meteorología ayude, puntualizaron.

En la parte de Zamora, los trabajos en el frente de San Ciprián han dado buenos resultados y existe la posibilidad de que esta noche se elimine ese foco. Las previsiones meteorológicas para esta noche dan una «ventana de oportunidad» antes de que empeoren a lo largo de la mañana del miércoles. En el cañón del Tera, el incendio es una continua reactivación, lo que, señalaron, necesitará de varios días para su control.

Además, en el caso de Anllares del Sil, las reproducciones continuas por cambios de viento sobre un gran perímetro «exigen numerosos medios para control», por lo que el fuego se encuentra activo en estos momentos.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declaró situación de alerta para toda la Comunidad y ‘alarma extrema’ para 18 de los municipios mas afectados por los incendios forestales, de las provincias de León y Zamora, en los que establece medidas extraordinarias por las condiciones meteorológicas extremas para hacer frente a esta situación, según informó en un comunicado. En León, la situación de ‘alarma extrema’ afecta a los municipios de Acebedo, Barrios de Luna, Boca de Huérgano, Burón, Carrocera, Encinedo, Igüeña, Murias de Paredes, Palacios del sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Posada de Valdeón, Riaño y Soto y Amío.

Estas condiciones de los últimos veinte días han colocado al combustible en una situación muy favorable para arder. A esto se añade la situación actual de extrema gravedad de incendios forestales en la Comunidad, que ha obligado a declarar una Situación Operativa 2b desde el 11 de agosto de 2025 de acuerdo con el Plan Infocal (Decreto 6/2025, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León).

Mediante Resolución de 22 de agosto de 2025, del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara situación de ‘Alerta’ para la Comunidad de Castilla y León, y ‘Alarma extrema’ para determinados municipios de León, Palencia y Zamora por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 23 al 26 de agosto en Castilla y León, se adoptó una serie de medidas excepcionales en relación con la problemática de incendios forestales y su riesgo para dicho periodo de tiempo.

Las predicciones más actualizadas para los días 27 a 29 de agosto indican la continuación de condiciones meteorológicas adversas. La evolución meteorológica «no es lo suficientemente favorable como para evitar el estrés hídrico de la vegetación». «La ocurrencia de incendios especialmente agresivos de esta última semana genera unas condiciones locales especialmente adversas en su entorno», señaló la Junta. Ambas circunstancias aumentan «considerablemente el peligro de reproducciones o reactivaciones de los extensos perímetros de los incendios», en algunos casos superiores a los 100 kilómetros, con el riesgo consiguiente para las personas y bienes, dado el «comportamiento extraordinariamente virulento con el que se están desarrollando los incendios forestales».

Estas circunstancias extraordinarias hacen necesario continuar con la adopción de medidas oportunas en toda la Comunidad y, especialmente, en las zonas afectadas por incendios y sus proximidades.

Por todo ello, la Junta declara por resolución alerta en todos los municipios de la Comunidad por riesgo meteorológico de incendios del 27 al 29 de agosto del presente año. Se trata de la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas, incluso en las zonas habilitadas para ello; no se podrán hacer barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas y se suspenden las autorizaciones para el uso del fuego, entre otras medidas.

León, de nuevo bajo un aire irrespirable La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado este martes tomar medidas de precaución ante las concentraciones muy elevadas de partículas en la provincia de León debido a los incendios forestales.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente ha recomendado a toda la población en general evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico y a las personas sensibles o incluidas en grupos de riesgo adoptar precauciones especiales.

Así, ante niveles muy elevados de partículas las personas incluidas en grupos de riesgo y personas sensibles, con enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán evitar las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, mientras que las que padezcan problemas cardiacos pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Además, en esta situación se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación.

Dado que la magnitud del episodio será variable dependiendo de las horas del día y de las direcciones del viento, en los próximos días se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web de la Consejería o del Miteco.