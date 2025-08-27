El embajador de Países Bajos visita el Puesto de Mando Avanzado de Garaño

Visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido con motivo del incendio forestal de Garaño del embajador de Países Bajos.GUARDIA CIVIL

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, visitó este miércoles el Puesto de Mando Avanzado establecido con motivo del incendio forestal de Garaño, en la provincia de León.

Así lo informó hoy la Guardia Civil de León a través de su perfil en la Red Social X, donde detallaron que el embajador visitó el PMA para “interesarse por las labores de extinción y por los equipos de su país que están colaborando para sofocarlo”.

El pasado lunes, 18 de agosto, dos helicópteros ‘Chinook’ procedentes de Países Bajos aterrizaron en la base aérea de La Virgen del Camino para participar en el dispositivo de extinción de los incendios forestales.

Las dos aeronaves llegaron a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior con el objetivo de operar donde más urgente se su intervención, ya que estos helicópteros pueden equiparse con bolsas de agua ‘Bambi Buckets’, capaces de descargar 7.000 litros por vuelo.