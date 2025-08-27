El Ayuntamiento de Murias alerta a los vecinos: "manteneos en el domicilio y evitad usar el coche"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias ha lanzado un comunicado al vecindario durante la tarde de este miércoles. Debido a la gravedad del incendio cercano a la localidad, y de la mano de las advertencias del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León, el Consistorio avisa de lo siguiente:

Hemos recibido un comunicado del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León y presidente de CECOPI, informando que los vecinos desalojados de Valle Gordo pueden regresar a sus domicilios con las siguientes restricciones:

Mantenerse confinados en sus domicilios y evitar el uso de automóviles en las carreteras. No obstante, informamos del intenso humo que hay en la zona y nos atrevemos a aconsejar:

1.Máxima precaución para las personas mayores

2.Personas con problemas respiratorios

3.Usar mascarillas

4.El uso de agua regularmente

5.Evitar ejercicio físico

Deseamos que todo transcurra con la máxima normalidad y cooperación, agradecemos de antemano vuestros esfuerzos y vuestra solidaridad, seguimos pendientes de todos los acontecimientos que se producen y se puedan producir.