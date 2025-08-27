Don Felipe en Las Médulas: "¡Dios, los castaños!"

Los Reyes ya están viendo la catástrofe de Las Médulas desde el mirador de Orellán. Llegaron en coche a las 15.41 horas de este miércoles, acompañados del presidente de la Junta, Alfonso Fernandez Mañueco, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El primero en sorprenderse fue don Felipe, quien exclamó: "¡Dios, los castaños!", en presencia de doña Letizia, que no perdía detalle del paisaje negro desolador que rodea este conjunto Patrimonio de la Humanidad.

Después de unos minutos en el mirador de Orellán, los Reyes bajan a Carucedo para reunirse en la Casa del Parque con los alcaldes y pedáneos de la zona de Puente de Domingo Flórez, Carucedo y Borrenes.