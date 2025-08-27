La Junta rebaja a nivel cero el incendio iniciado el 16 de agosto en Gestoso

Un vecino de Gestoso enfriaba con una manguera a mediodía de ayer una de las casas destrozadas por el fuego.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio decidió en la tarde de este miércoles rebajar a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado el 16 de agosto en la localidad leonesa de Gestoso, en el término municipal de Oencia, perteneciente a la comarca del Bierzo.

El incendio comenzó, por causas que todavía se desconocen, sobre las 18.50 horas de ese sábado, 16 de agosto, y tan solo diez minutos después alcanzó el nivel dos del IGR debido a la afección a localidades cercanas.

En el lugar trabajan en estos momentos tres agentes medioambientales o celadores, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un medio perteneciente a otra administración.