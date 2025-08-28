Carrizo le rinde tres días de culto y honor al lúpulo

Desde mañana viernes al domingo 31 en el parque de la Negrillera, ubicado en pleno centro de Carrizo de la Ribera, tendrá lugar la séptima edición del certamen de cerveza artesana Lúpulo al vaso. Con la participación de 8 cerveceras artesanales, la mayoría de la provincia leonesa y el resto de provincias limítrofes.

El público podrá elegir cuál ha sido su cervecera preferida participando así mismo en un sorteo de un lote de cervezas. Este certamen se realiza en el inicio de la campaña de recogida del lúpulo para que todos los visitantes puedan palpar de primera mano el lúpulo, ingrediente básico para la elaboración de la cerveza.

Para este año, concretamente en la mañana del sábado 30, está programado una edición especial de la Ruta del Lúpulo, en la que se podrá vivir una Experiencia inmersiva en todo el proceso de pela del lúpulo desde la corta en la finca hasta el secado del lúpulo, pasando por la pela en la peladora, las reservas se podrán previamente en el 647 818 y 471, esta experiencia se repetirá el sábado siguiente día 6 y el domingo 14.

ORO VERDE

El domingo está programada la ruta guiada «oro verde» en su programación habitual con la realización de la degustación final de cerveza artesana en el recinto del certamen. El recinto donde se desarrolla el certamen es una año más el parque de la Negrillera, este recinto estará repleto de actividades para todos los públicos con diversos talleres para los niños, conciertos, charlas y conferencias, etc. Durante los tres días. Completan el recinto del parque de la Negrillera, un espacio gastronómico con 4 Food truck, mercado de artesanos, exposición IX Concurso de fotografía «Municipio de Carrizo» y concurso mejor lúpulo.