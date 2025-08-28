El remoto pueblo de León con una ancestral lechería única en Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sosas de Laciana alberga un rincón único que parece detenido en el tiempo: la Lechería La Popular. Este museo vivo, reconocido como el único de su tipo en España, es una joya de la industria láctea que combina tradición, historia y un sistema hidráulico artesanal que sigue funcionando como lo hacía hace más de un siglo. Su autenticidad, su legado cooperativo y su conexión con la cultura ganadera de la comarca de Laciana lo convierten en una experiencia imprescindible para quienes buscan descubrir el patrimonio industrial y rural de Castilla y León.

Inaugurada en 1920 gracias a la iniciativa de la familia Sierra-Pambley y la colaboración de los vecinos en una tradicional hacendera (trabajo comunal), La Popular transformó el exceso de leche de la ganadería local, especialmente de la raza autóctona mantequera leonesa, en una mantequilla de calidad reconocida a nivel europeo. Este producto gourmet, conocido por su alto contenido graso (hasta un 11%), se comercializaba en las prestigiosas Mantequerías Leonesas de la calle Alcalá en Madrid, llegando incluso a ser apreciado en Bélgica. La lechería operó hasta 1968, cuando la llegada de la minería relegó su actividad. Sin embargo, en 2014, tras años de esfuerzos comunitarios y con el apoyo de la Diputación de León y el Grupo de Acción Local Cuatro Valles, la Junta Vecinal de Sosas reabrió sus puertas como museo, preservando su maquinaria original y su esencia histórica.

Lo que hace a La Popular verdaderamente única es su sistema hidráulico, el único de su tipo en España y, posiblemente, en Europa. Alimentada por las aguas del río Sosas, la lechería utiliza un ingenioso mecanismo de rodeznos, poleas y cintas para mover su maquinaria. El proceso comienza con la recepción de la leche, que se pesaba en una báscula y se analizaba en una centrifugadora para determinar su contenido graso, asegurando una remuneración justa a los ganaderos. Luego, la leche se calentaba en un calderín al baño maría y pasaba a la desnatadora, donde se separaba la nata. Esta se transformaba en mantequilla en la feridera, un artilugio de madera giratorio, y finalmente se limpiaba en el malaxer para eliminar el suero. Todo el proceso, impulsado por la fuerza del agua, es un testimonio de la ingeniosidad de la primera revolución industrial en Laciana, anterior incluso a la minería.

Hoy, los visitantes pueden ver estas máquinas en acción, conservadas en perfecto estado, y degustar la mantequilla artesanal que se produce ocasionalmente, un sabor puro y potente que nada tiene que ver con los productos industriales actuales. Como señala Angélica Fernández, gerente del museo, “estamos en un lugar privilegiado que nos ofrece maravillas como esta”.

La Popular no es solo un museo, sino el epicentro de la Ruta de la Lechería, un recorrido de 6,2 km que explora los rincones más emblemáticos de Sosas de Laciana. Desde la escuela del pueblo hasta la iglesia de San Andrés con sus tumbas antropomorfas del siglo VIII, pasando por lavaderos, hórreos y fuentes como La Pantietsa, esta ruta ofrece una inmersión en la arquitectura rural y las tradiciones de la zona. Con una dificultad baja, es ideal para familias y permite disfrutar del entorno natural de la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana, hogar de especies protegidas como el urogallo y el oso pardo.

El museo, abierto los fines de semana y festivos de 12:00 a 14:00 (con horario ampliado en verano), ofrece visitas guiadas de unos 45 minutos que desvelan la historia de la lechería y el papel crucial de las mujeres lecheras, homenajeadas en una exposición especial cada 8 de marzo. Además, los visitantes pueden adquirir productos como la mantequilla La Popular, llaveros y libretas, todos con un diseño que evoca los orígenes de la cooperativa.

La Popular es mucho más que un vestigio del pasado; es un símbolo de comunidad y sostenibilidad. Construida y gestionada por los vecinos, su reapertura como museo refleja el esfuerzo colectivo por preservar el patrimonio local. Sin embargo, como destaca Angélica Fernández, la falta de financiación limita su potencial: “Es complicado organizar actividades con los 3 euros que cobramos de entrada”. A pesar de ello, la lechería ha logrado revitalizar el turismo en Sosas, atrayendo a quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles.

Información práctica:

• Ubicación: Sosas de Laciana, Villablino, León.

• Horario: Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00; en verano, todos los días en el mismo horario. Reservas: 678 50 90 61 o lecherialapopular@gmail.com.

• Precio: 3€ (visita al museo), 5€ (ruta + visita).

• Web: www.lecherialapopular.com