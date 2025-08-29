Santa María prepara para el nuevo curso el centro infantil municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha procedido durante el verano para llevar a cabo obras de mantenimiento en el centro de Educación Infantil El Parque, aprovechando el mes de agosto para realizar las constantes obras de mantenimiento por parte de los servicios municipales, según las necesidades facilitadas por la directora del centro.

En concreto, se han realizado obras de mantenimiento para solucionar los diferentes problemas en aulas, baños y el patio. Se han reparado también en el patio agujeros en el césped y se ha pegado el corcho del suelo de los columpios, además del arreglo de los azulejos del suelo de los baños, el cambio de cisternas y gomas de los servicios infantiles y la reparación de los radiadores. Finalmente, en las aulas se ha cambiado el suelo de parqué que estaba levantado por humedades, se han añadido baldas para aprovechar el espacio y cambio y reparación de las cuerdas de las persianas y manijas de las puertas, entre otras cosas como luces, tuberías, panel de corcho y estores, concluyendo así las reparaciones necesarias para comenzar el próximo curso

Asimismo, durante todo el curso y de forma periódica el personal de obras realizará las reparaciones necesarias que vayan surgiendo para el buen funcionamiento de las instalaciones.

Este año el curso 2025/2026 comenzará el próximo lunes 1 de septiembre, y el centro cuenta con la concesión de 4 aulas para edades de 0-1años, 1-2 años, 2-3 años y 0-3 años. Las clases se iniciarán con un total de 32 niños matriculados, comenzando con tres aulas abiertas distribuidas en 8 niños de 0-1 años, 14 niños de 1-2 años y 20 niños de 2-3 años según las ratios de la Junta, dejando la cuarta aula de 0-3 para las inscripciones que vayan surgiendo