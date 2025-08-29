La provincia leonesa comienza un largo proceso de reconstrucción tras el fuego

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los primeros beneficiados por las ayudas programadas por la Junta para hacer frente a los daños de los incendios ya tienen nombre y apellidos. Un total de 69 familias desalojadas, 460 agricultores y ganaderos y 14 autónomos forman parte de este primer paquete aprobado en el Consejo de Gobierno, por un montante inicial que asciende a los 8,5 millones de euros, que incluyen los 2,3 millones de euros que recibirán 107 ayuntamientos de las zonas afectadas para poder emplear en labores como limpieza, adecuación de instalaciones o tramitación de ayudas a cerca de 210 desempleados.

Con estos mimbres empieza una reconstrucción que se agilizará especialmente en diez localidades de León: Quintana y Congosto, Herreros de Jamuz y Palacios de Jamuz, Carucedo, Borrenes, Las Médulas, Orellán, Oencia, Castrocalbón y Castrocontrigo. En ellas se invertirán 2 millones de euros para la contratación vía urgente de obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas.

La Junta ha detectado 235 inmuebles afectados por la ola de incendios de julio y agosto en la Comunidad, de los que 12 son viviendas habitadas como primer residencia y 30, como segunda, todas ellas ocupadas. A ellas se suman 20 en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes y cobertizos) y 18 naves.

Así lo anunció el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno, que aprobó el primer acuerdo por el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a tres familias, en este caso afectadas por el incendio forestal de Cubo de Benavente, en Zamora, por un importe de 252.000 euros. Con este desembolso, dijo, se cubre la totalidad del coste de reparación de los daños sufridos en sus viviendas o edificaciones complementarias como consecuencia del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda declarado el pasado 10 de agosto.

Estas ayudas, que se extenderán a todas las detectadas, pretenden, además de reponer el derecho a disfrutar de vivienda para quienes se ha visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales de acusada debilidad demográfica. Los beneficiarios serán tres familias que recibirán, por un lado, 203.000 euros para cubrir los daños de una de ellas cuya vivienda ha sufrido una ruina parcial y para reponer sus enseres; y dos ayudas por valor de 24.500 euros por daños en edificación complementaria.

En cuanto al presupuesto para las obras en los pueblols, ser reparte entre Quintana y Congosto, Herreros de Jamuz y Palacios de Jamuz (319.500 euros), Carucedo, Borrenes, Las Médulas y Orellán (425.500 euros), Oencia (851.000 euros) y en Castrocalbón y Castrocontrigo (425.500 euros).

Carriedo ha destacado que estas ayudas forman parte del primer paquete de medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, una semana después de su presentación por parte del presidente de la Junta de Castilla y León. Al respecto, señaló que al menos 24 de las 45 actuaciones recogidas en el acuerdo, aprobado la semana pasada en Consejo de Gobierno extraordinario, se encuentran ya ejecutadas o en ejecución.

Además, en el marco del departamento de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se han articulado tres líneas de ayuda en materia de servicios sociales. En primer lugar, las anunciadas de 500 euros a familias que tuvieron que ser desalojadas de sus casas, aunque estuvieran un único día fuera de su casa o hubieran sido evacuadas en más de una ocasión, como ha aclarado Carriedo este jueves. El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión a los 69 primeros beneficiarios, por importe total de 34.500 euros.

REALOJO DE 10 FAMILIAS EN LEÓN

En segundo lugar, a través de las ayudas de emergencia se está procediendo a realojar a personas y familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su vivienda. Estas ayudas se han articulado a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales y los realojos se están realizando a través de los CEAS. Debido a la urgencia y excepcionalidad de estas situaciones, se han flexibilizado los requisitos de acceso a estas ayudas, para dar respuesta a todas las personas que se han visto afectadas por esta situación y poder dar una respuesta rápida a estas necesidades. Estas ayudas financiarán la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal alternativo, mientras se mantengan las condiciones por las que se concedió la prestación.

Actualmente podrían ser beneficiarios de estas ayudas unas 12 familias. La zona de León es la más afectada, donde se han identificado 10 viviendas afectadas.

Por otro lado, se está contactando con todos los ayuntamientos afectados para coordinar las actuaciones de apoyo a los alojamientos temporales y financiar los gastos generados a través de una subvención directa.

Por último, se articula una subvención directa a los ayuntamientos que hayan tenido que afrontar gastos para atender a personas desalojadas por los incendios. Hasta el momento son 21 ayuntamientos. En estos momentos se están recibiendo los justificantes y facturas de esos gastos para iniciar la tramitación.

El portavoz de la Junta y también consejero de Economía y Hacienda ha confirmado que la mayor parte de estas ayudas estarán exentas de cargas fiscales y no tendrán que tributar en la declaración de la renta del próximo año. Así, ha solicitado por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la Agencia Tributaria tenga la «máxima flexibilidad» a la hora de fijar las obligaciones fiscales.

Aprobadas las siete primeras ayudas para autónomos y pymes afectados en la provincia El Consejo de Gobierno también ha aprobado ya un paquete de subvenciones, por importe de 2,37 millones de euros, destinado a financiar la contratación de al menos 210 desempleados en los 107 ayuntamientos afectados con el fin de que puedan llevar a cabo labores de recuperación y regeneración. Estas ayudas, denominadas Renacel, se canalizan a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y tienen como objetivo financiar los costes laborales de los trabajadores que se contraten para llevar a cabo labores de recuperación y regeneración en las 291 localidades afectadas.Los ayuntamientos inicialmente beneficiarios son los 107 declarados como afectados en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, si bien la medida se hará extensiva al resto de municipios que puedan recogerse, en su caso, en nuevas órdenes de municipios afectados. La distribución de los contratos se realiza en atención a la población de las localidades afectadas dentro de cada municipio. En este sentido se financiará un contrato cuando la población afectada sea inferior a 100 habitantes, dos contratos cuando el número de habitantes oscile entre los 101 y 500, 3 contratos cuando la población afectada oscile entre los 501 y 1000 habitantes, y 4 trabajadores cuando la población supere los 1.000 habitantes.El periodo de contratación subvencionable será de 180 días comprendidos entre la fecha de concesión de la subvención y el 30 de junio de 2026, y la subvención será de 11.305 euros por contrato a jornada completa, aunque también se podrán realizar contratos de media jornada, de un mínimo del 50 por ciento, si se estima conveniente. Los destinatarios de estas contrataciones serán personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con preferencia para parados de larga duración.La medida busca, no solo restaurar las zonas dañadas, sino también fomentar el empleo local en un momento de dificultades para estas localidades.

