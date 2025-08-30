Carlos Rivero, el vecino de Bercianos que reparte alegría a los peregrinos

Publicado por Acacio Díaz Bercianos Creado: Actualizado:

Tiene como afán hacer mas liviano el trayecto hasta Compostela a través del Camino Francés y lo ha conseguido. Carlos Rivero es un septuagenario vecino de Bercianos del Real Camino que ofrece su solidaridad a los peregrios en forma de comida con el objetivo de hacerles un poco más fácil el recorrido. De esta forma, ofrece a quien camina junto a su huerta la oportunidad de disfrutar, si lo desean, de fruta. En una sencilla mesa, dispone las cajas de ciruelas de su propia cosecha para que cada uno se sirva. Ahora tocan ciruelas porque es la época y este iniciativa solidaria va cambiando en función de lo que ofrezca la tierra en temporada. Y también bolsas para llevarlas de forma más cómoda, porque el camino todavía es largo.

Carlos renueva a diario su oferta altruista, lo que proporciona otro aliciente para servise de ella: frescor y punto exacto de maduración.

Una de las personas que han dado buena cuenta de esta huerta es Pedro Segura, peregrino francés hijo de padres gaditanos y residente en Paris. Segura, mostró su satisfacción por encontrarse en disposición de «un servicio altruista y generoso». Tras un breve descanso, continuó su trayecto con su bolsa de ciruelas claudias y el encargo de no olvidar su paso por Bercianos