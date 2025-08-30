Santa Colomba presume de sus patios maragatos cargados de arte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa Colomba de Somoza presume ya de uno de sus patrimonios más afamados. Se llama 'Patios con arte' y es la feria artesanal de estos «portales» tan característicos de esta parte de la provincia. Ellos son los protagonistas de este evento que comenzó este viernes y que se prolongará hasta el domingo por la tarde. Una cita cargada de tradición y colorido y que el ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y Turismo Maragatería ha vuelto a reunir para el disfrute de todo aquel que quiera acercarse estos días a la localidad. En total, más de sesenta expositores están mostrando desde ayer buena parte de la tradición artesana que aún se conserva en la zona y en otras partes del país.

Este viernes tuvo lugar la inauguración oficial de la Feria de Artesanía en la plaza del Ayuntamiento y a la que no faltaron autoridades. Fue el pistoletazo de salida de esta invitación al disfrute durante tres días en los que estos espacios se convierten en escenario para el desarrollo de diferentes artes y oficios. Y esto no ocurre todos los días porque que únicamente abren sus puertas al público una vez al año, justamente ahora, para admirar la arquitectura tradicional de la comarca y disfrutar de la belleza del entorno.

Esta cita con la tradición que también hace un hueco a productos de la tierra como la miel, que ayer fue el tema central de una charla interactiva en la que se dieron a conocer sus propiedades y la importancia de las abejas que la fabrican.

Pero en Santa Colomba de Somoza hay espacio para todos y por eso los niños también tuvieron juegos tradicionales y un taller de malabares. Tampoco faltó el trovador juglaresco Crispín d´Olot, quien recorrió los patios durante la tarde del viernes amenizando el ambiente con su música y sus versos.

Tal y como aseguran desde la organización, «los asistentes podrán disfrutar a lo largo de estos días de numerosos talleres para pequeños y mayores y demostraciones de oficios artesanales que ocupan los patios y plazas». Así, se invita a todo el que quiera acercarse no solo a observar, sino también a participar. Hoy sábado, la feria se podrá visitar desde las 11:00 hasta las 15:00 horas y, por la tarde, entre las 17:00 a las 21:00 horas. La despedida llegará el domingo a las siete de la tarde, cuando está prevista la clausura hasta el próximo año, aunque no así la artesanía que en Santa Colomba se mantiene activa en el Centro Artesanal Maragato (CAM).