Ana Gaitero pregona las fiestas de Gordoncillo

La periodista de Diario de León Ana Gaitero fue la encargada de pregonar este jueves las fiestas de San Juan Degollado en Gordoncillo. En su intervención, en la que tuvo un recuerdo especial a los incendios que sufre la provincia, hizo un repaso del vínculo que le une a esta zona, así como de «las excelencias» de Gordoncillo. «No conozco un pueblo con tanto arte y, además, capital internacional de la risa», apuntó. De esta forma, se dio el pistoletazo de salida a una celebración que, según recordó Gaitero, antecede a la vendimia y la primera puerta que se abre al largo invierno de los pueblos».