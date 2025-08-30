La Diputación saca a licitación 50 talleres de envejecimiento activo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León sacó este viernes a licitación por procedimiento abierto simplificado 50 talleres de envejecimiento activo a realizar en dos zonas de la provincia diferenciadas territorialmente en función de los Centros de Acción Social —este y oeste— y que se impartirán entre el 1 de octubre y el 31 de mayo. Las ofertas se podrán presentar hasta el 10 de septiembre y el importe total del contrato es de 104.498 euros.

Esta iniciativa tiene como objetivo general la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y permitirá trabajar aspectos como la promoción de la salud y de la actividad física, la salud psíquica y la estimulación cognitiva, así como las habilidades sociales y de relación con el entorno.

Los talleres, impulsados por el área de Derechos Sociales, están dirigidos a personas mayores de 60 años que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Para su realización se deberá contar con un mínimo de ocho participantes y un máximo de veinte, pudiendo formarse varios grupos en caso de ser necesario y, respecto a su duración, se ha fijado en 35 sesiones de hora y media.

Dos lotes

La oferta se divide en dos lotes. El primero abarca la zona este, es decir, los Ceas de Boñar, La Bañeza, Cistierna, La Magdalena, León, con sede en Villaquilambre, León II, con sede en La Virgen del Camino, Mansilla de las Mulas, cuenca de Matallana, Riaño, ribera del Órbigo, Sahagún, Santa María del Páramo y Valencia de Don Juan. En cuanto a la zona oeste, engloba los Ceas de Astorga, Babia, Bembibre, La Cabrera, Cacabelos, Fabero, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Villablino y Villafranca del Bierzo.

En el primer caso, zona este, se desarrollarán 26 talleres por un importe de 54.339,29 euros y en el segundo, zona oeste, 24 talleres con un coste de 50.159,34 euros. Cada taller estará impartido por uno o dos formadores que podrán estar asistidos por el animador comunitario que corresponda en función del Ceas al que pertenezca.

La difusión y captación de los participantes se hará a través de los Ceas de la Diputación y se ha establecido un coste de siete euros por persona y taller en concepto de asistencia.

Cuidado de mayores en La Pola

También sobre el cuidado de personas mayores trató este viernes una charla ofrecida en La Pola de Gordón sobre la prevención de caídas. La actividad se enmarca dentro del proyecto ‘Muévete en el campo. Salud y bienestar a través del ejercicio en el entorno rural’, creado por la estudiante del Grado en Enfermería de la Universidad de León (ULE) Paula Lombas Zapatero.

Asimismo, este proyecto se ha llevado a cabo a lo largo de los meses de julio y agosto y se encuentra en el marco de las Becas Ralbar 2025, que fueron convocadas por la institución académica con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell.

La estudiante ha explicado que el principal objetivo de esta iniciativa ha sido el de «fomentar la práctica regular de la actividad física en la población adulta, enseñando a que se muevan de manera segura y también adaptada a su edad».