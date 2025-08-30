Sobrepeña celebra sus fiestas patronales en honor a Santo Tirso

Tradicional misa en honor a Santo Tirso en Sobrepeña, La Ercina.DL

El pueblo de Sobrepeña perteneciente al municipio de La Ercina celebra sus fiestas patronales este fin de semana en honor a Santo Tirso.

El viernes 29 de agosto dio el pistoletazo de salida con una fiesta nocturna a cargo de la discoteca móvil Springfield.

Hoy, 30 de agosto, los vecinos salieron en procesión tras la misa oficiada por el salesiano Antonio García. A partir de las 17:30, la Escuela acogerá a partir de las 17:30 juegos infantiles tradicionales para niños y mayores que quieran acercarse. Por último, esta noche el grupo musical La Timba pondrá el broche final a partir de las 00:00 en el recinto de la Iglesia.