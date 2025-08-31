Diario de León

A pie de tierra quemada: «La Junta cumple con lo prometido»

Los afectados por el fuego que arrebató rebaños en las zonas ganaderas de la provincia

Una foto del entorno de Barniedo, hace una semana, asolado por el fuego.efe/j. casares

Ganadero en Barniedo de la Reina, una de las zonas de la provincia que más ha sufrido por los incendios, confía en que la administración autonómica continúe cumpliendo con lo prometido para los afectados por el fuego. Alberto Pérez Vega es el presidente de la junta vecinal de Barniedo de la Reina, una de las zonas más afectadas por los virulentos fuegos que ha azotado la provincia durante el mes de agosto. Pero también es ganadero y vecino. Los incendios que quemaron este monte se llevaron también por delante tres de los más de 200 animales con los que cuenta en su explotación de vacuno de carne y equino. Dos de los caballos se tiraron al vacío ante la amenaza de las llamas y el tercero tuvo que ser sacrificado al quemarse entero y quedar vivo. Alberto también ha perdido 110 bolas de forraje que iban a alimentar al ganado. «Es bastante», asegura. Las vacas se salvaron porque pastaban en extensivo. Por suerte, las casas no se quemaron.

Los camiones con forraje que está distribuyendo la Junta de Castilla y León le han salvado la papeleta por el momento porque «los animales tienen que comer». Señala que la respuesta de la administración autonómica «está siendo bastante rápida» tras el desastre porque hasta allí ha llegado un camión de forraje y otro de paja «y nos han dicho que el martes nos traen otro de pienso prensado también para los animales».

Ahora está, como muchos otros afectados, a la espera de las ayudas que la Junta aprobó en el consejo de gobierno celebrado este jueves para mitigar los efectos de la crisis del fuego y apoyar a los damnificados. Dinero para 69 familias desalojadas, 460 agricultores y ganaderos y 14 autónomos que ya tienen luz verde dentro del primer paquete de beneficiarios. «De momento, están cumpliendo con lo prometido, así que confío en que también lleguen el resto de ayudas», explica este ganadero leonés.

El forraje que está llegando en camiones le permite alimentar a 130 cabezas de ganado y el resto pasta en un puerto alquilado que no devoró las llamas. «Nos han dicho que el forraje seguirá llegando hasta el 30 de septiembre y luego no nos han especificado cómo serán las ayudas para lo que queda de año», pero pedirá también la cuantía por desalojo.

Asegura que la gente de la zona ahora está más tranquila, una vez mermada la intensidad de las llamas y recuerda la lengua de fuego que pasó por la ladera, el río y atravesó la carretera arrasando todo a su paso. Lo que más le llamó la atención fue «la velocidad con la que ardía porque se ponía todo en contra y se propagaba desde el mediodía hasta las ocho de la tarde con temperaturas de 35 grados. Para él, el problema fue una mezcla explosiva formada por las abundantes lluvias de la primavera, la falta de limpieza del monte, el calor y el viento. «Nunca vi nada igual», enfatiza.

Y hace una petición para que la situación no vuelva a repetirse: «Hay que hacer caminos, quemas controladas, hacer cortafuegos y limpiar los cauces de los ríos. Que nos dejen hacer lo que se hacía antes pero con control», enumera mientras asegura que «es la única solución y el sentir de todos».

«Estoy esperando ayudas más directas para conocer las condiciones»

La mitad de su nave de perdices en Jiménez de Jamuz fue pasto de las llamas. Mientras espera a conocer los detalles de las ayudas de la administración autonómica, va tirando con el dinero solidario de un crowfunding. Carlos Murciego es ganadero en Jiménez de Jamuz. Es uno de los afectados por los incendios que quemaron la mitad de su nave de perdices, a la entrada del pueblo. La cosa no fue a más porque pudieron controlar la llamas y evitar que causaran más daños en el pueblo. Las perdices más pequeñas, de dos meses, se escaparon huyendo del fuego y lo más probable es que mueran en el campo porque no son capaces de subsistir a esa edad. Las que quedaron en la granja fueron las adultas, ubicadas en otra parte de la nave. No tiene cálculos exactos de los animales que ha perdido pero especifica que los económicos “son muchos”, alrededor de 50.000 euros. A él los camiones de forraje que la Junta distribuye entre los ganaderos para alimentar al ganado no le llegan porque no los necesita, pero sí ha solicitado la ayuda anunciada para los autónomos que han sufrido pérdidas a causa de los incendios. Es un apoyo que permite sobrellevar la situación, pero asegura que no es suficiente. “Es una primera ayuda, pero estoy esperando a las ayudas más concretas y más directas para saber también qué condiciones tienen”, señala. De momento, no tiene calculadas al detalle las pérdidas que le han causado los incendios, pero además de esa primera solicitud a la administración autonómica cuenta con otra ayuda que ya le ha llegado: la de un crowfunding con el que ya ha recaudado alrededor de 5.000 euros gracias a la solidaridad de la gente, a quienes Murciego ha querido agradecer por el gesto de haber arrimado el hombro en una de las zonas en las que el fuego se ensañó con todo lo que encontró a su paso. Hasta dejar el entorno inerte.
