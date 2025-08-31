A pie de tierra quemada: «La Junta cumple con lo prometido»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ganadero en Barniedo de la Reina, una de las zonas de la provincia que más ha sufrido por los incendios, confía en que la administración autonómica continúe cumpliendo con lo prometido para los afectados por el fuego. Alberto Pérez Vega es el presidente de la junta vecinal de Barniedo de la Reina, una de las zonas más afectadas por los virulentos fuegos que ha azotado la provincia durante el mes de agosto. Pero también es ganadero y vecino. Los incendios que quemaron este monte se llevaron también por delante tres de los más de 200 animales con los que cuenta en su explotación de vacuno de carne y equino. Dos de los caballos se tiraron al vacío ante la amenaza de las llamas y el tercero tuvo que ser sacrificado al quemarse entero y quedar vivo. Alberto también ha perdido 110 bolas de forraje que iban a alimentar al ganado. «Es bastante», asegura. Las vacas se salvaron porque pastaban en extensivo. Por suerte, las casas no se quemaron.

Los camiones con forraje que está distribuyendo la Junta de Castilla y León le han salvado la papeleta por el momento porque «los animales tienen que comer». Señala que la respuesta de la administración autonómica «está siendo bastante rápida» tras el desastre porque hasta allí ha llegado un camión de forraje y otro de paja «y nos han dicho que el martes nos traen otro de pienso prensado también para los animales».

Ahora está, como muchos otros afectados, a la espera de las ayudas que la Junta aprobó en el consejo de gobierno celebrado este jueves para mitigar los efectos de la crisis del fuego y apoyar a los damnificados. Dinero para 69 familias desalojadas, 460 agricultores y ganaderos y 14 autónomos que ya tienen luz verde dentro del primer paquete de beneficiarios. «De momento, están cumpliendo con lo prometido, así que confío en que también lleguen el resto de ayudas», explica este ganadero leonés.

El forraje que está llegando en camiones le permite alimentar a 130 cabezas de ganado y el resto pasta en un puerto alquilado que no devoró las llamas. «Nos han dicho que el forraje seguirá llegando hasta el 30 de septiembre y luego no nos han especificado cómo serán las ayudas para lo que queda de año», pero pedirá también la cuantía por desalojo.

Asegura que la gente de la zona ahora está más tranquila, una vez mermada la intensidad de las llamas y recuerda la lengua de fuego que pasó por la ladera, el río y atravesó la carretera arrasando todo a su paso. Lo que más le llamó la atención fue «la velocidad con la que ardía porque se ponía todo en contra y se propagaba desde el mediodía hasta las ocho de la tarde con temperaturas de 35 grados. Para él, el problema fue una mezcla explosiva formada por las abundantes lluvias de la primavera, la falta de limpieza del monte, el calor y el viento. «Nunca vi nada igual», enfatiza.

Y hace una petición para que la situación no vuelva a repetirse: «Hay que hacer caminos, quemas controladas, hacer cortafuegos y limpiar los cauces de los ríos. Que nos dejen hacer lo que se hacía antes pero con control», enumera mientras asegura que «es la única solución y el sentir de todos».