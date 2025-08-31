Retoman la comisión sobre el accidente minero de Cerredo

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El curso político arranca en Asturias mañana con la mirada puesta en la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente de la mina que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores leoneses, ya que, tras el parón de agosto, retomará los trabajos para recabar el testimonio de más de medio centenar de comparecientes.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de gas grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal, ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Las comparecencias en la comisión se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización. En total, son más de sesenta los que están llamados a testificar.