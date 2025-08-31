Gigantes y cabezudos vuelven a inundar de color Santa María

Encuentro de gigantes y cabezudos en Santa María del Páramo.ÁNGELOPEZ

Por segundo año consecutivo, los gigantes y cabezudos volvieron este sábado a llenar de color Santa María del Páramo. La capital paramesa ofreció una jornada en la que el disfrute se convirtió en el protagonista de este II Encuentro de Gigantes y Cabezudos que congregó a numerosos participantes llegados de distintos rincones en este abreboca del programa de las fiestas, que comenzarán el próximo 4 de septiembre.

El polideportivo municipal se convirtió por un día en el escenario de este peculiar encuentro que comenzó ayer a las 11.00 horas con la llegada de los participantes y la inauguración de la exposición de gigantes y cabezudos. El pasacalles y el tiempo para avitullamiento en la plaza de la fuente dieron paso a la comida de hermanamiento entre los participantes en la que no faltó el toque divertido, que llegó con el bingo, un sorteo y la entrega de premios. Por la tarde, a las 17.00 horas, regresó el jolgorio y lo hizo de la mano del pasacalles antes del descanso y gran cierre de fin de fiesta en el que todos los grupos participantes pusieron el broche final a la jornada.

El de ayer forma parte del amplio programa cargado de planes y diversión que ha organizado el Ayuntamiento de Santa María del Páramo para el mes de agosto, que concluye hoy domingo, pocos días antes de que den comienzo las fiestas de la capital paramesa, que toman el revelo para seguir ofreciendo a los asistentes buen ambiente y un amplio abanico de actividades pensadas para el disfrute del público de cualquier edad.