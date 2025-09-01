Ugal exige a los políticos que no abandonen al mundo rural de León

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El paraje El Soto de Boñar acogió ayer la fiesta campesina de Ugal-Upa que congregó a numeroso público que puedo degustar un menú compuesto por arroz a la zamorana «como guiño a la provincia vecina» y vino Prieto Picudo y pera conferencia del Bierzo para homenajear a la tierra. La recaudación de la fiesta, se donará a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que asolan la provincia leonesa como muestra de apoyo.

La secretaria general de la organización agraria Sonia Castro exigió que las ayudas al campo por los incendios sean inmediatas, claras y justas para todos. «Entendemos que las promesas de la administración son muchas pero las ayudas son pocas. Esperemos que no se queden en el olvido y no pase los que sucedió en la Sierra de la Culebra». Exigió que la ley de montes «sea una ley que nos contemple, que reconozca los verdaderos guardianes de la tierra, nosotros los que conocemos el medio. Exigimos que nos dejen participar en las labores de prevención y de extención»

Destacó que el trabajo en el campo sigue siendo infravalorado con precios que no cubren gastos de producción. Uno de los desafíos son los aranceles de estados Unidos. Denunció que se pretende modificar la ley de la PAC dado que se «propone un fondo único que cada país de la unión podrá distribuir a su criterio. Recuerda que el hábitat del lobo y el oso se ha quemado lo que va a provocar que se acerquen más a las ganaderías y poblaciones. Exigió un mayor apoyo a las ganaderías sobre todo al ovino y caprino en extensivo que »está en peligro de extinción». El mayor problema actual son los bajos precios que reciben por sus productos y las importaciones masivas. Hizo autocrítica y pidió que los ganaderos y agricultores salgan masivamente a las calle cuando se les convoque.

El alcalde de Boñar Pepe Villa señaló, en alusión a los incendios, que hay que finalizar con las prohibiciones y empezar a legislar de «verdad». Precisó que el mayor enemigo está en las grandes instituciones como fondos de inversión, «esos que ante el campo actúan como intermediarios y se llevan todo el dinero ya que consideran al mundo rural, vecinos y vecinas de tercera»

Los premios de agricultura y ganadería fueron para David Pérez de Cea agricultor de nueva incorporación, Marcos José Miguelez de Cubillas de los Oteros ejemplo de modernidad de los regadíos, a la explotación compartida de ovejas, cabras, vacuna y caballar al matrimonio de Adrados Verónica Corral y Victor García y otro premio de incorporación al ganadero afectado por los incendios Cristian Andrés de Portilla de la Reina. El premio especial Matias Llorente fue para sociedad cooperativa COL de Olmedo.

