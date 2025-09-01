Herido un camionero de 44 años tras volcar en Los Barrios de Luna
El suceso se produjo esta madrugada
Un camionero de 44 años resultó herido esta madrugada después de que el vehículo que conducía volcase en el kilómetro 106 de la AP-66, sentido Asturias, a su paso por Los Barrios de Luna (León).
El suceso tuvo lugar poco antes de las cuatro y al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico en la que el conductor, que presentaba contusiones en el tórax, fue atendido y trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de la capital.