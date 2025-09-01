Herido un camionero de 44 años tras volcar en Los Barrios de Luna

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

Un camionero de 44 años resultó herido esta madrugada después de que el vehículo que conducía volcase en el kilómetro 106 de la AP-66, sentido Asturias, a su paso por Los Barrios de Luna (León).

El suceso tuvo lugar poco antes de las cuatro y al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico en la que el conductor, que presentaba contusiones en el tórax, fue atendido y trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de la capital.