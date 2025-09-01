Cendón pide "la dimisión inmediata" de Mañueco y Suárez-Quiñones por la "patética" gestión forestal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha pedido "la dimisión inmediata" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones por "su patética y vergonzosa" gestión de los incendios forestales que han asolado la provincia durante las últimas semanas.

Lo ha hecho durante una comparecencia para valorar la situación generada por los fuegos que coincide con el inicio del curso político.

Cendón quiso trasladar su afecto a las familias y amigos de los tres fallecidos, así como agradecer su esfuerzo "a quienes han luchado en primera línea" contra las llamas.

Recordó que los incendios han generado "la mayor tragedia medioambiental de la historia de León con más de 100.000 hectáreas quemadas", al tiempo que señaló que "la falta de credibilidad de la Junta ya no sólo la ve el PSOE, sino toda la ciudadanía de León y de Castilla y León".

El mandatario socialista afirmó que "Marruecos y Suárez-Quiñones son los responsables de que no se haya mantenido el operativo antiincendios durante todo el año" y les acusó de "mercadear en la lucha contra el fuego".

A este respecto, añadió que "en 24 horas pasaron de decir que el operativo era suficiente a pedir más medio de los que tiene toda la Unión Europea". Según él, "esta gente no merece estar ni un minuto más al frente de ningún gobierno", algo para lo que sí esta preparado, en su opinión, el PSOE, "que sí representa los proyectos de futuro para esta tierra".