Fernández Mañueco percibe un «tufillo electoral» en las críticas de la oposición

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este lunes que percibe un «tufillo electoral» en las críticas que está recibiendo estos días por su gestión de los incendios forestales, que han quemado más de 142.000 hectáreas de la Comunidad este verano, con seis incendios aún en activo.

En declaraciones en Espejo Público, el presidente de esta Comunidad acusó así a la oposición, al igual que hizo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el mismo programa, de pretender un rédito electoral de esta crisis medioambiental. "Intentar sacar rédito electoral de una tragedia no es lo más conveniente, desde luego", expresó Mañueco, que subrayó que él «no lo ha hecho nunca y nunca lo va a hacer».

Por ello, reafirmó que las elecciones autonómicas serán cuando tocan, en marzo de 2026, y que no habrá así un adelanto electoral: «Durante tres años me vienen diciendo que si voy a anticipar elecciones y yo siempre he dicho lo mismo", insistió Mañueco.

Finalmente, sobre el pleno extraordinario de la semana pasada en las Cortes, el presidente autonómico acusó a la oposición de realizar «descalificaciones, mentiras y manipulaciones» y «ninguna o muy escasas propuestas", apostilló.