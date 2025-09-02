Todos los incendios están en nivel mínimo de peligro

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los seis incendios que aún permanecían activos este lunes en Castilla y León están ya todos ellos en nivel mínimo en el Índice de Gravedad Potencial, tras bajar el domingo los de Porto (Zamora), uno de los más peligrosos del verano, y el leonés de Barniedo de la Reina.

Junto a estos dos fuegos, el primero de ellos que afecta también a la localidad leonesa de La Baña y el segundo a la palentina de Cardaño de Arriba, hay otros dos incendios catalogados por Medio Ambiente como «activos», localizados en las localidades leonesas de Fasgar, el que más ha preocupado en los últimos días, y Colinas del Campo de Martín Moro. De todos ellos, los incendios que más tiempo llevan activos son los de Fasgar, desde el 8 de agosto; Barniedo, se inició el día 13; y Porto, que comenzó el 14 de agosto a causa de un rayo. Además de todos estos incendios que aún permanecen activos, el portal web de Medio Ambiente informa de que otros 16 fuegos ya se han dado por controlados.

Los colegios, listos

Los centros educativos de las zonas arrasadas por los virulentos incendios de este verano han salido indemnes de las llamas, pero allí padres y profesores van a tener que hacer un esfuerzo adicional para ayudar a los niños a procesar el nuevo paisaje que encontrarán de camino al cole. Así, según trasladan las distintas consejerías a Efe, las clases empezarán esta semana como cualquier otro curso; en Castilla y León, por ejemplo, la Junta asegura no tener constancia de daños en inmuebles educativos, por lo que se iniciará con «plena normalidad» en sus localidades, principalmente de las provincias de León y Zamora. No obstante, si alguna de las vías que comunican pequeños municipios sin centro educativo con otros mayores se hubiera visto finalmente afectada, darán la «máxima agilidad» a retomarla, según el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. La vuelta al cole puede acarrear de por sí episodios de ansiedad, tristeza o irritabilidad en niños y adolescentes. Según advierte el grupo de salud TopDoctors, en septiembre y octubre, las consultas de Psicología y Psiquiatría infantil se disparan hasta un 25%.

La población infantil es una de las más vulnerables a las distintas catástrofes naturales. «Esto es porque tienen menos herramientas porque todavía no las han aprendido. Los niños normalmente están ‘como por estrenar’ en situaciones críticas porque la mayoría nunca se ha enfrentado a una tan difícil como ésta», explica a Efe Mónica Pereira, del grupo de Urgencias y Catástrofes del Colegio de Psicología de Madrid.