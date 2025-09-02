La Diputación destina 750.000 euros a mejorar la carretera de Villavante

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha destinado cerca de 750.000 euros en la mejora de la carretera de Villavante, cuyas obras fueron recibidas este lunes por el vicepresidente de la Institución provincial, Roberto Aller; el alcalde de Santa Marina del Rey y diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez y diversos miembros de la corporación municipal. La actuación se ha llevado a cabo en la LE-6501, que tiene su origen en la N-120 y da acceso a la localidad de Villavante, finalizando en la carretera autonómica CL-621.

La Diputación de León ha invertido en esta intervención 747.128 euros llevada a cabo en un tramo de 2,4 kilómetros, consistente en el ensanche de la plataforma y la calzada, además del refuerzo del firme. Estas actuaciones han permitido que la plataforma alcance los siete metros de anchura, repartidos entre dos carriles de tres metros y un arcén de 0,50 metros. «Con ello conseguimos mejorar la seguridad de los usuarios de la vía, facilitando el paso de dos vehículos de forma simultánea», ha explicado Aller.