Varios heridos en un accidente entre dos coches y un camión con remolque en la A-6 en Villagatón

Varias personas han resultado heridas en un accidente entre un camión con remolque y dos turismos, registrado en la Autovía del Noroeste, A-6, a la altura de la localidad de Villagatón (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El choque se produjo a las 12.10 horas de esta mañana, a la altura del kilómetro 354 sentido Madrid, y se solicita asistencia para tres o cuatro personas, que se se encuentran conscientes y fuera de los vehículos.

Hasta el lugar se desplazan agentes de la Guardia Civil de Tráfico y varias ambulancias de Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender a los heridos.