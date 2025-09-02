Un exdirector de Montes niega haber conocido alguna actividad minera en Cerredo

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes entre 2019 y 2023, Fernando Prendes, ha asegurado este lunes que durante su mandato no tuvo conocimiento de que se estuvieran realizando actividades mineras en la mina de Cerredo, ni le consta ninguna denuncia al respecto, ni le fueron solicitados informes por las autoridades tras el accidente de 2022.

Prendes, que ha declarado hoy en la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores de León, ha explicado que las únicas actuaciones relacionadas con la zona que le constan durante su mandato fueron la revocación de la una concesión de minería a cielo abierto a la compañía Minera Astur Leonesa y una autorización de ocupación de montes públicos concedida en 2023 a la empresa Combayl para almacenamiento de maquinaria.

El exdirector ha explicado que en 2020 se revocó la concesión a la compañía Minera Astur Leonesa por impago del canon y porque la sociedad había entrado en concurso de liquidación, mientras que la autorización de ocupación de maquinaria en la plaza de una de las entradas a la mina fue concedida, pero ha insistido en que desconocía que dicha maquinaria estuviera siendo usada para actividades mineras.

Asimismo, ha asegurado que "en ningún momento" se le trasladó ninguna denuncia expresa de que se estuviera produciendo allí una actividad minera no autorizada, ni por parte del agente de Medio Natural destacado en la zona, José Manuel Carral, ni por parte del técnico de zona, Jaime Martín.

Preguntado por los miembros de la comisión, ha afirmado desconocer el informe de 2022 en las denuncias plasmadas por Carral en su informe de 2022 sobre una posible actividad minera no autorizada con dicha maquinaria, ya que el mismo se adjuntó a una solicitud de ocupación del monte y, como director general, normalmente no accedía a las actas de los agentes a menos que se produjera una denuncia.

"En ningún momento a mí personalmente como director se dirigió el señor Carral con respecto a ninguna de estas cuestiones", ha dicho Prendes, que ha sostenido desconocer una denuncia expresa de ningún guarda de Degaña con respecto a una actividad minera en ese punto concreto, tampoco con Combayl, ni de ninguna empresa anterior ni posterior.

Preguntado sobre si, tras el accidente de 2022, en el que murió una persona, no pensó que hubiera indicios suficientes para trasladarle sus sospechas al Servicio de Minas, ha replicado que ni el juzgado que instruyó el caso, ni la Inspección de Trabajo, ni la Comisión de Seguridad Minera, que entiende que son los organismos competentes a este respecto, solicitaron ningún informe.

Denegación de la zanja a la empresa Combayl

También ha comparecido este martes Cristóbal Valdés, técnico de la zona suroccidental del Servicio Gestión Forestal, quien denegó, el pasado 9 de mayo, la solicitud realizada por Combayl para legalizar una zanja en el monte de Cerredo, negativa que se produjo también a raíz de un informe de Carral realizado en octubre de 2024.

Tras ser preguntado por el parlamentario de Vox, Gonzalo Centeno, por la posibilidad de que la zanja estuviera siendo usada para "evacuar agua de un cribado de carbón", ha respondido que en la misma "no había restos de absolutamente nada, ni tampoco de arrojar agua en ningún sentido".

Según ha afirmado, precisamente denegó la ocupación porque la empresa "no tenía una ocupación autorizada para una actividad que justificara la zanja", si bien no le dio "mayor importancia" porque no afectaba a la masa forestal y era fácilmente restituible a su estado anterior, cosa que ordenó en la resolución. E