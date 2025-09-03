El Atlético Bañezano y sus diez años de senderos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sección de senderismo del Club Deportivo Atlético Bañezano ha organizado, hasta el próximo 15 de septiembre, la exposición «Diez años de senderos».

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, la concejal de Cultura, Silvia Cubria, y el presidente del club, José Ignacio Salgado. Durante su intervención, el alcalde destacó «el orgullo que supone para la ciudad poder inaugurar una exposición que recoge el trabajo de un club que lleva años recorriendo numerosos rincones de la geografía, llevando el nombre de La Bañeza allá donde va».

Carrera subrayó que el senderismo «combina el disfrute del paisaje, la actividad física y las relaciones humanas», y agradeció al presidente y a la directiva del club «el esfuerzo constante para organizar rutas tan especiales como la ya tradicional Ruta del Turrón en Navidad».