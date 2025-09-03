Astorga pone a punto los colegios de cara a la 'vuelta al cole' con obras de reparación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha aprovechado el periodo de vacaciones escolares de verano para llevar a cabo una serie de actuaciones de reparación, mantenimiento y mejora en los colegios públicos de la localidad.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el objetivo de estas intervenciones es garantizar que las instalaciones «estén en óptimas condiciones, siendo más modernas, accesibles y eficientes para el regreso del alumnado» de cara a la vuelta a las aulas, que se producirá la semana que viene.

Las obras se han centrado en varios aspectos de las infraestructuras. Así, se han pintado las paredes de diversos centros, no solo para mejorar la estética, sino también para crear un ambiente más agradable y acogedor para toda la comunidad educativa. Además, se han realizado reparaciones en los techos para eliminar goteras, resolviendo problemas estructurales y protegiendo los edificios de la humedad. También se han sustituido puertas, una medida que mejora la accesibilidad de los espacios y contribuye a una mayor eficiencia energética en los edificios escolares

El ayuntamiento maragato señala que estas obras forman parte del plan de mantenimiento anual que el Ayuntamiento ejecuta en los centros educativos para asegurar su conservación y modernización.

Con estas acciones, la administración local reafirma su compromiso de continuar trabajando en la mejora de los colegios públicos, atendiendo las necesidades y demandas de la comunidad educativa. El objetivo principal es ofrecer espacios de calidad que fomenten el aprendizaje y la convivencia de los alumnos.