Cerca de 150 ganaderos leoneses ya han recibido ayuda de la Junta para alimento

Queremos estar al lado de nuestros ganaderos y agricultores, escuchar y atender sus necesidades». Así explicó ayer la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, su visita a unas instalaciones ganaderas en La Chana de Somoza afectada por los incencendios que el pasado mes de agosto arrasaron más de 1000.000 hectáreas en la provincia. Allí, en la explotación Alar de ovino, González Corral detalló que la administración autonómica ha suministrado ya más de 3,8 millones de kilos de alimento para el ganado en Castillla y León que han llegado a 280 ganaderos, más de la mitad de ellos de la provincia leonesa. En concreto, han sido 146 los ganaderos leoneses que han recibido ya alimento para 29.429 cabezas de ganado, una ayuda que ha llegado a través de 162 camiones que han transportado más de 298.000 kilos de paja, más de 1.993 de forraje, 59.520 de alfalfa, 78.300 de tacos y 2.480 de pienso.

La responsable autonómica de agricultura y ganadería departió con ganaderos y agricultores afectados, escuchó sus reclamaciones y les explicó las ayudas que ha puesto en marcha la administración autonómica para paliar los estragos que las llamas han causado en el medio rural, al tiempo que les trasladó un mensaje de tranquilidad.

Mensaje de apoyo

No olvidó lanzar también unas palabras solidarias a todos los afectados por los fuegos y detalló las ayudas que la Junta ha puesto en marcha para paliar los daños a los profesionales del campo. Destacó las ayudas directas de 5.500 euros, las destinadas a hectáreas, cabezas de ganado y colmenas de hasta 18.000 euros y las específicas para cercados, que tienen un tope de 5.000 euros. Ahora, quedan por cerrar los apoyos para instalaciones.

González Corral aseguró que «más allá de estas líneas de ayuda, había algo que nos preocupaba y era el suministro de alimento», algo que la consejería que dirige palió con el envío inmediato de camiones para dar de comer al ganado mientras se resolvían los detalles de las ayudas. Un servicio que funciona en la provincia desde hace varias semanas y que se mantendrá durante todo el mes de septiembre para, posteriormente, sustituirse por una ayuda específica a los ganaderos.

«Queremos ser ágiles en las gestiones y también escuchar a los afectados y conocer cuáles son sus demandas para incorporarlas a las líneas de ayuda que ya están en marcha y a las que vendrán», señaló la consejera.