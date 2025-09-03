Los daños afectan a medio centenar de municipios leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha remitido a la Junta de Castilla y León el inventario de daños por el deterioro o destrucción de infraestructuras causados por los incendios, que han sido comunicados por 49 ayuntamientos, para impulsar la reconstrucción de la provincia.

La documentación se ha enviado este lunes a la Administración autonómica con el objetivo de que se puedan iniciar «cuanto antes» los trabajos de recuperación. La consulta se ha dirigido a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes que figuran en todas o en alguna de las órdenes que la Junta de Castilla y León ha publicado al efecto de identificar a los afectados por el fuego.

En total, han sido 49 los ayuntamientos perjudicados: Acebedo, Alija del Infantado, Almanza, Arganza, Los Barrios de Luna, Benuza, Boca de Huérgano, Borrenes, Burón, Cacabelos, Carucedo, Carrocera, Castrillo de Cabrera, Castrocalbón, Castrocontrigo, Castropodame, Cea, Cebrones del Río, Destriana, Encinedo, Igueña, Lucillo, Molinaseca, Murias de Paredes, Oencia, Oseja de Sajambre y Palacios de la Valduerna.

Igualmente, se incluyen los municipios de Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Posada de Valdeón, Pozuelo del Páramo, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Riaño, Riego de la Vega, San Esteban de Nogales, Santa Colomba de Somooza, Santa Elena de Jamuz, Sobrado, Soto y Amío, Truchas, Valderrueda, Vega de Espinareda, Villablino, Villafranca del Bierzo y Villamontán de la Valduerna.

Además de identificar o estimar los daños materiales, algunos municipios también han mostrado su preocupación ante las próximas lluvias y los potenciales arrastres de material que puedan comprometer seriamente la calidad del agua que suministran, según ha informado en un comunicado la Diputación de León. Los daños materiales directos que se han comunicado hacen referencia a infraestructuras como redes de distribución, captación, depósitos, mangueras, entre otras.