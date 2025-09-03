Isabel Blanco: "Que nadie se quede sin pedir las ayudas por los incendios por no conocerlas"

La vicepresidenta de la Junta se reúne en Riaño con alcaldes de municipios de Picos de Europa afectados por los incendios.RAMIRO

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita este miércoles Riaño para reunirse con los alcaldes de municipios del entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa afectados por los incendios de agosto. Allí, la representante autonómica explicó que el objetivo del encuentro era "trasladar el paquete de ayudas que ha puesto en marcha la Junta para los afectados por los fuegos" y dejó un mensaje claro: "Que nadie se quede sin solicitar ayudas por no conocerlas".

Blanco hizo un repaso por las medidas que han sido aprobadas recientemente, como las destinadas a quienes han perdido su casa o a la reparación del vallado para explotaciones.

"Los alcaldes tienen un papel fundamental para trasladar lo que ha puesto en marcha la Junta y también para hacernos llegar lo que está pasando y resolver sus dudas", explicó.