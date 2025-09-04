La gran cita pendonil del día 7 inundará de color el cielo paramés

El cielo de Santa María del Páramo se vestirá de gala el próximo sábado día 7 para recibir un espectáculo de tradición y color con el VIII Encuentro de Pendones del Reino de León, un evento que promete llenar las calles de historia, música y, por supuesto, una imponente exhibición de estandartes que narran la identidad de la provincia.

Los pendones, con sus impresionantes mástiles y sus paños coloridos, no son solo símbolos, sino guardianes de la herencia cultural leonesa. Representan a pueblos y concejos, y su desfile es una manifestación viva de un pasado que sigue más presente que nunca. El encuentro de este año promete superar las expectativas, congregando pendones del páramo leonés, desde los más ancestrales hasta los restaurados con esmero. La cita arranca a las 12.00 horas en la zona del Silo, donde los portadores montarán los pendones que se alzan una hora después. Acompañados de la música tradicional, recorrerán las principales calles de la villa, creando una estampa única que invita a locales y visitantes a sumergirse en la esencia de la cultura leonesa. A las 13.30 horas, la comitiva toma un respiro de media hora en la plaza de La Fuente para presentar los pendones y entregar los diplomas, antes de proseguir marcha hasta el Polideportivo.

Y en ese recinto, a las 15.00 horas, se podrá degustar la esperada alubiada popular. Este festín gastronómico es el broche de oro para una jornada festiva que ofrecela oportunidad de compartir mesa y mantel mientras se disfruta de un plato tan arraigado en la comarca. Incluso se sortearán regalos a las 16.30 horas. El encuentro de pendones en Santa María del Páramo no es solo un desfile; es una jornada de convivencia, de reencuentro con las raíces y de celebración de una de las manifestaciones más bellas y genuinas de la provincia. Una cita ineludible para sentir de cerca el latido de la tradición leonesa.