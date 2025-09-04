Cistierna se viste cuatro días de fiestas patronales

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La villa de Cistierna se prepara para celebrar sus fiestas patronales de la Natividad de Nuestra Señora que en esta edición contará con una pregonera de la tierra Mª Concepción García Sahelices «Conchi» exdirectora del colegio público Manuel A. Cano Población de Cistierna. Según señala el alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos, «Como hemos venido haciendo desde que gobernamos hemos querido también que la persona que pregone nuestras fiestas sea una persona significada en la aportación a la sociedad de nuestro municipio. Primero fu el músico Juan Luis, el año pasado la enfermera Nieves y este año será la docente Conchi. Los tres desde distintas facetas han entregado muchos años a trabajar por el interés común, por nuestra comunidad y son merecedores de este reconocimiento». El pregón será el viernes 5 de septiembre a las 20.30 horas. Previamente, se realizará la concentración de peñas con un recorrido por los bares de la villa. Este primer día finalizará con una verbena con la macrodiscoteca «Evolution» en la avenida Constitución.

El sábado día 6 está dedicado a los deportes como el torneo de frontón y los tradicionales corros de lucha leonesa de base y senior que se celebrarán en el recinto de la piscina municipal. Pero para los amantes de la música a las 20.30 horas la banda de música de Cistierna ofrece un concierto en la iglesia de Cristo Rey. La verbena corre a cargo de «La oca band». El domingo día 7 presenta una jornada completa de actos infantiles, deportes y actuaciones musicales que finalizarán con la verbena con «Tucán brass». El cierre de fiestas será el lunes 8 que se inicia a las 12.00 horas con un combat laser tag hasta las 14.00 horas. Tras la misa en honor a la Natividad habrá un baile vermut. La tarde se inicia con un cuentacuentos y para finalizar se celebrará el musical «Gracias Raphael».