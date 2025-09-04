Diario de León

Cistierna se viste cuatro días de fiestas patronales

La exdirectora del colegio púbico Mª Concepción García Sahelices será la nueva pregonera

Las peñas darán el ambiente de fiesta con desfile el viernes y el domingo.

José María Campos
Cistierna

La villa de Cistierna se prepara para celebrar sus fiestas patronales de la Natividad de Nuestra Señora que en esta edición contará con una pregonera de la tierra Mª Concepción García Sahelices «Conchi» exdirectora del colegio público Manuel A. Cano Población de Cistierna. Según señala el alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos, «Como hemos venido haciendo desde que gobernamos hemos querido también que la persona que pregone nuestras fiestas sea una persona significada en la aportación a la sociedad de nuestro municipio. Primero fu el músico Juan Luis, el año pasado la enfermera Nieves y este año será la docente Conchi. Los tres desde distintas facetas han entregado muchos años a trabajar por el interés común, por nuestra comunidad y son merecedores de este reconocimiento». El pregón será el viernes 5 de septiembre a las 20.30 horas. Previamente, se realizará la concentración de peñas con un recorrido por los bares de la villa. Este primer día finalizará con una verbena con la macrodiscoteca «Evolution» en la avenida Constitución.

El sábado día 6 está dedicado a los deportes como el torneo de frontón y los tradicionales corros de lucha leonesa de base y senior que se celebrarán en el recinto de la piscina municipal. Pero para los amantes de la música a las 20.30 horas la banda de música de Cistierna ofrece un concierto en la iglesia de Cristo Rey. La verbena corre a cargo de «La oca band». El domingo día 7 presenta una jornada completa de actos infantiles, deportes y actuaciones musicales que finalizarán con la verbena con «Tucán brass». El cierre de fiestas será el lunes 8 que se inicia a las 12.00 horas con un combat laser tag hasta las 14.00 horas. Tras la misa en honor a la Natividad habrá un baile vermut. La tarde se inicia con un cuentacuentos y para finalizar se celebrará el musical «Gracias Raphael».

PROGRAMA

Viernes 517.30 Panderetas Ruxideira19.00. Concentración de peñas20.00. Pregón a cargo de Mª Concepción Sahelices23.00. Macrodiscoteca Evolution. Avenida Constitución Sábado 609.30. Torneo frontón11.30. Lucha leonesa de base17.30. Lucha leonesa senior19.30. Espectáculo infantil, magia de los cuentos 20.30. Concierto banda de música de Cistierna en la iglesia Cristo Rey00.00. Verbena con la actuación de «La oca band» en la plaza del Ayuntamiento Domingo 712.00. Taller de cómics13.30. Desfile de peñas17.00. Presentación Cistierna F.S.17.00. Bingo musical infantil 17.30. Concurso de juegos autóctonos en la bolera municipal18.00. Actuación Sergio Pegaso en el Hogar del pensionista23.00. Verbena con la orquesta «Tucán Brass» Lunes 812.00. Combat laser tag en la plaza Carlos Álvarez12.30. Misa y seguido baile vermut18.00. Cuenta cuentos19.00. Musical «Gracias Raphael»
