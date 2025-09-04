El Páramo santifica las fiestas

En Santa maría del Páramo se repica a fiesta, con el tono de los pueblos leoneses en los que las campanas eran el medio y el mensaje; el campanero, el mensajero, que simplificaba la encomienda; este mediodía, por ejemplo, después del ángelus, el volteo será para llamar a la fiesta, que honra a la virgen de la Guía, advocación de la capital del Páramo leonés, que dejó de serlo a la vista de los hombres así que cruzó sus vidas con las del agua. Ahí florece este lugar que se envuelve estos días en fiestas patronales, que llegan desde final de agosto y se extienden hasta la virgen, el 8 de septiembre, y que desenvuelve entre citas deportivas de alto nivel, demostraciones culturales, verbenas, teatro de calle, ocio alternativo, concentraciones de pendones, demostraciones de folclore, la feria de agroalimentación y de maquinaria, que cumple sesenta y cuatro ediciones; jornadas especiales para los mayores y para los niños; mimo a los vecinos. La actuación estelar de David Civera, el pregón de la bañezana Marta del Riego, los pasacalles, el desfile de gigantes y cabezudos, la carrera de Camas que es el gran premio de velocidad de los sleepers del Páramo en el circuito de Le Mans de Santa María, la fiesta de las peñas, el Páramo fest, la advocación con las misas triduo, las dianas floreada en honor a Pepe, la exposición de vehículos clásicos, la misa cantada del día grande, la devoción renovada a la virgen, la fiesta ochentera... no se ve hueco para el aburrimiento en la oferta del programa de fiestas de la virgen de la Guía en la capital del Páramo, donde confluyen estos días la mayor parte de las preferencias de los leoneses por despedir los días cada vez más cortos de septiembre con verbenas que alumbran noches fantásticas, al ritmo de música bailable y popular, los éxitos de una vida que acompaña el aroma de las palomitas y de las nubes de azúcar enroscadas en una bola algodonada. Santa María está en fiestas. Lo sabe el Páramo, que desde cada esquina del maizal escucha las campanas.