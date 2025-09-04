Programa de fiestas
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE.
11:00 h. - 21:00 h. I Jornada 64ª Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025.
12:30 h Volteo de Campanas en “Llamada a Fiestas”.
16:00 h Flepalimpiadas.
18:00 h Reconocimiento a “Nuestros Mayores”
19:00 h Actuación Musical a cargo del grupo “Rondalla Leonesa”.
19:00 h Desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Dulzaineros Parameses.
19:30 h III Festival Llámalo…Cerveza!!!
20:00 h XXIII Festival Internacional de Teatro de Calle “MAIZ 2025”. (ver cartel) (ver tríptico)
Obra: “La Taberna de Susa”. Compañía: Dinamia Teatro (Teatro humor).
22:00 h Pregón de Fiestas a cargo de Dña. Marta Del Riego Anta, escritora, docente y periodista española.
23:30 h GRAN ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de “Clan Zero”.
Lugar: Plaza del Cristo.
Y al finalizar la orquesta…. seguimos la fiesta con Disco Movil “Sound Station”.
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE ‘‘DÍA DEL JUBILADO’’.
11:00 h. - 21:30 h. II Jornada 64ª Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025. . (ver cartel) (ver tríptico)
Lugar: Prado de Abajo (Zona Multisectorial) y Avda. Constitucíon (Zona Agroalimentaria y Artesania)
Desde las 12:45 h Ofrenda Floral a nuestra patrona la VIRGEN DE LA GUÍA.
DÍA DEL JUBILAD@S.
13:00 h Santa Misa oficiada por el párroco local Don Miguel Ángel González Barragán, por todos los socios fallecidos. A continuación triduo a La Virgen de La Guía.
17:30 h Carrera de Camas 2025.
18:30 h. INAUGURACIÓN de la 64ª Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025, a cargo de Don Juan Miguel Fregeneda Grandes
20:00 h XXIV Festival Internacional de Teatro de Calle “MAIZ 2025”. Obra: “Fuman Musicoloco”. Compañia: Fumanartist (Clow – Circo).
23:00 h IX FESTIVAL PARAMES ROCK. “El Trastero”. “Gente Muerta” “Melasopla”
23:30 h GRAN ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de “Grupo Radar” en su 25 aniversario.
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE “DIA DE LAS PEÑAS·.
De 11:00 a 21:30 h. III Jornada 64 Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025. Lugar: Avda. Constitución (Zonas Agroalimentaria y Artesanía) y Prado de Abajo (Zona Multisectorial, de 11 h. a 15 h.)
De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h. VII Exposición Ornitológica. Lugar: Feria Multisectorial y Agroalimentaria (Avda. Constitución)
13:00 h XXIV Festival Internacional de Teatro de Calle “MAIZ 2025”. (ver cartel) (ver tríptico)
Obra: “El Gran Show”. Compañía: Animaleón (Clown - Circo).
19:00 h. RUTA DE PEÑAS acompañad@s por la charanga “Los 4 Gatos”. (Ver cartel).
Organizan: Peñas de Santa María.
19:00 h XL FESTIVAL FOLKLÓRICO. (Ver cartel).
Grupo “Velai” de Sorihuela, Salamanca. Grupo “Raíces de Urdeñas”, Urda, Toledo. Grupo de Coros y Danzas “Virgen de La Guía”, Santa María del Páramo (León).
20:30 h XXIV Festival Internacional de Teatro de Calle “MAIZ 2025”. (ver cartel) (ver tríptico)
Obra: “Humor elegante para partirse de risa”. Compañía: Felix El Gato (Monologo).
23:00 h Fiesta Éxitos del 2000 a la actualidad con Macro-Disco.
“Paramo Fest 2025” con Dj. de actualidad para toda la juventud.
23:00 h Espectacular sesión de Fuegos Artificiales “EL CASTILLO DE FUEGOS”.
23:45 h GRAN ACTUACIÓN MUSICAL: “LAS MIGAS” y “DAVID CIVERA”.
03:00 h FIESTA AFTER AWER.
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE.
Desde las 8:00 h. Dianas Floreadas en honor a “Pepe”. (Ver Cartel).
9:00 – 14:30 h TRADICIONAL MERCADO DOMINICAL con todos los comercios de la localidad abiertos.
10:00 h y Hasta las 20:00 h En la zona del Busto: Gran Tirada de Tiro al plato, Homenaje a Julio Tolón Gómez (Ver cartel)
Desde las 11:30 h Exposición de Vehículos Clásicos.
12:00 h VII ENCUENTRO DE PENDONES DEL PÁRAMO LEONÉS.
15:00 h Gran comida de Hermandad
De 11:00 h. a 21:00 h. IV Jornada 64ª Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025. Lugar: Zonas Agroalimentaria y Artesanía (Avda. Constitución)
14:30 h XVI GRAN ALUBIADA
20:30 h. Acto de entrega de Diplomas a los “Mejores Expositores de la 64ª Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025”.
22:00 h XXIV Festival Internacional de Teatro de Calle “MAIZ 2025”. (ver cartel) (ver tríptico)
23:00 h GRAN ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de la “La Poptelera”.
01:00 h Orquesta “Malibu Show”.
LUNES 8 DE SEPTIEMBRE - ‘‘DÍA DEL NIÑO’’.
11:30 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h. ¡Hinchables gratuitos para Tod@s!.
11:30 h Desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Dulzaineros Parameses.
Salida: Plaza Mayor.
13:00 h Fiesta en Honor a la VIRGEN DE LA GUIA. Misa Solemne, cantada por el Coro Parroquial Virgen de La Guía, Concluirá con el HIMNO a LA VIRGEN DE LA GUIA.
17:00 h FESTIVAL DE PELOTA MANO. 1er PARTIDOS CATEGORIA CADETE Y JUVENIL Club de pelota de Santa María.
2º PARTIDO SENIOR Beobide – Angel (Subcampeones CyLeón) contra Rubio – Pocholo del Club de Pelota Madrid
3er PARTIDO ESTELAR NEO-PROFESIONALES Y PROFESIONALES.
18:00 h Juegos gigantes para todas las edades
19:30 h III Color Race Paramesa.
“Las Peñas ponen color a la fiesta” Acompañados por la Batucada “Simba Sambou”.
20:00 h XXIV Festival Internacional de Teatro de Calle “MAIZ 2025”. Compañía: Tiritirantes. (Circo - Magia).
23:30 h “FIN DE FIESTAS” con “Horizon The Show”.