El realismo mágico del Páramo en la carrera de camas

La Ruta de las Peñas encabeza las numerosas y concurridas iniciativas que llenan de interés y participación las celebraciones en Santa María. La charanga los 4 gatos aporta el ritmo festivo que mueve esta muchedumbre que camina al son de la música, y que tiene prevista la salida desde las 19 horas en la plaza de la Fuente. Las peñas de Santa María del Páramo tienen otros cometidos relevantes en el programa de fiestas de la localidad, que dinamizan con su participación estelar en la populosa Carrera de Camas que es uno de los iconos más vistosos en la cita festiva de la capital del Páramo. Hay actividades de peñas durante toda la semana; ayer mismo se celebró la fiesta de las peñas de Santa María. También las peñas están sobre el festival Llámalo ... Cerveza, y otras iniciativas que contribuyen a dinamizar la oferta festiva y la participación por las calles de la localidad leonesa, envuelta por momento en diversión y desenfreno.

La carrera de camas tiene incentivos y un reglamento estricto que le hace destacar por su particularidad entre este repertorio de realismo mágico que envuelve los grandes premios de las fiestas populares leonesas; da igual que se trate de un descenso en colchonetas por el río que de un pulso a ver quién es más rápido mientras empuja la cuna que tranquiliza el mundo. Es obligatorio que cuatro personas empujen el vehículo y el conductor con casco; la cama tiene que estar equipada con colchón y somier; las medidas mínimas, de 1,80 po 90; la organización se reserva el derecho a valorar la categoría de cada artefacto y su participación; hay premios de 100, 75 y 50 euros a cada categoría de originalidad y velocidad. Una de las tradiciones arraigadas en las fiestas de Santa maría del Páramo es esta competición tan peculiar que engancha por igual a participantes y público, en un circuito animado por las calles de la localidad paramesa que este viernes a las cinco y media de la tarde tiene una cita en la zona del polideportivo para poner en marcha la carrera del siglo. Preparado, listos, ya, en la línea de salida de este gran atractivo fantástico para las fiestas paramesas que tienen un amplio recorrido.