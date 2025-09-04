Diario de León

Así eran Las Médulas antes del incendio: las mejores fotos

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El paisaje y Patrimonio Natural de Las Médulas ha sufrido un inmenso ataque del fuego durante el verano de este año, 2025. Las llamas han arrasado todo el paraje dejándolo irreconocible. 

A continuación, algunas de las imágenes del paisaje de Las Médulas antes de estos incendios, sacadas de la Fototeca Nacional. 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13214
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215luis agromayor

 [Paisaje de Las Médulas de Carucedo, León]. 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada entre 1970 y 2005 y su signatura en el archivo es AGR-01254
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13211
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13199
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13209
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13219
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13207
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13207
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13206
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13205
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13205
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13204
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13203
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13202
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13201
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13200
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13218
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13168
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13168
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13156
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13179
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13198
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13186
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13181
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13208
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13210
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13189
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13217
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13155
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13154
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13146
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13152
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13158
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13150
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13149
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13145
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13227
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13226
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13225
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13220
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13224
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13234
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13148
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13142
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13140
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13143
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13144
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13141
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13147
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13151
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13169
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13215Archivo Herrero

Las Médulas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13214
tracking