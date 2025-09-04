Así eran Las Médulas antes del incendio: las mejores fotos
El paisaje y Patrimonio Natural de Las Médulas ha sufrido un inmenso ataque del fuego durante el verano de este año, 2025. Las llamas han arrasado todo el paraje dejándolo irreconocible.
A continuación, algunas de las imágenes del paisaje de Las Médulas antes de estos incendios, sacadas de la Fototeca Nacional.
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13214
[Paisaje de Las Médulas de Carucedo, León].
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada entre 1970 y 2005 y su signatura en el archivo es AGR-01254
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13211
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13199
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13209
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13219
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13207
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13207
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13206
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13205
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13205
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13204
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13203
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13202
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13201
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13200
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13218
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13168
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13168
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13156
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13179
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13198
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13186
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13181
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13208
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13210
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13189
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13217
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13155
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13154
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13146
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13152
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13158
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13150
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13149
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13145
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13227
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13226
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13225
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13220
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13224
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13234
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13148
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13142
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13140
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13143
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13144
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13141
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13147
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13151
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13169
Las Médulas
Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 7 de junio de 2009 y su signatura en el archivo es HER-13214