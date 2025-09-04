Telefónica logra acceder a La Portilla y recupera la totalidad del servicio tras los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La labor del servicio de emergencias de Telefónica también ha sido clave para los vecinos de las zonas afectadas. Ayer se pudo recuperar el servicio en el último punto afectado por los incendios que quedaba por recuperar dada la dificultad de los trabajos. Se trata de la EEBB de La Portilla en Boca de Huérgano. Ha sido necesario para ello reponer en la Central más de 7 km de cable nuevo quemado por el fuego y utilizar vehículos especiales para poder acceder a la estación base y el radioenlace, ya que el camino quedó totalmente impracticable tras los incendios.

Con ayuda de las autoridades y las fuerzas de seguridad, se accedió a la antena para comprobar que la acometida eléctrica también estaba carbonizada. Con ayuda de un tractor de un vecino del pueblo fue posible subir un equipo electrógeno para recuperar el servicio.

Han sido, según la compañía, días muy intensos y complicados, primero "negociando" con la Guardia Civil los permisos para acceder a las zonas afectadas, ya que la imprevisibilidad y virulencia del fuego comprometía la seguridad de los responsables de emergencias y, después, intentando devolver la comunicación a los vecinos cuanto antes.

Telefónica también ha entregado teléfonos satelitales a la Junta para asegurar las comunicaciones de brigadistas y puesto de mando, aumentado capacidades de red y movilizando a todo su personal especializado. León es uno de los puntos de España donde se ubican los equipos de Emergencias de Telefónica que actúan en situaciones especiales. Han actuado, por ejemplo, en las nevadas de Filomena, la Dana, volcán de Palma o el Incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora.

Lamentablemente su trabajo también ha sido necesario este verano en León por los incendios. Se trata de personal altamente cualificado, con amplios y variados conocimientos técnicos

y alta formación física.