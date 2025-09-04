Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprueba ayudas de 5.500 euros para otros 70 agricultores y ganaderos afectados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy una nueva relación de 70 agricultores y ganaderos profesionales beneficiarios de la ayuda mínima de 5.500 euros afectados por los grandes incendios de este verano, por un importe total de 385.000 euros.

El acuerdo de hoy se suma al primer paquete aprobado la semana pasada, que ya benefició a 460 profesionales con la finalidad de compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de animales, la pérdida de colmenas, así como la reconstrucción de instalaciones y la reposición de vallados.

La actualización de los datos obtenidos por los sistemas gráficos y satelitales, y su posterior cruce con las bases de datos propias y las zonas afectadas delimitadas por la Consejería de Medio Ambiente, ha permitido incorporar nuevos beneficiarios. Además, se han incluido a las entidades mercantiles cuyo socio mayoritario está dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónoma por el ejercicio de la actividad agraria.

El objetivo de la ayuda es garantizar la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo, proteger el tejido productivo y favorecer la recuperación económica de las zonas afectadas en el menor plazo posible. Su concesión es automática ya que los beneficiarios no tendrán ni que solicitar la subvención ni presentar documentación justificativa alguna, en un procedimiento ágil y simplificado, en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de la Junta.

Además, ya está disponible el modelo de declaración responsable que pueden presentar aquellos profesionales que estimen que los daños superan la cuantía de 5.500 euros, según los baremos establecidos, y el resto de los agricultores y ganaderos que no habiendo recibido la ayuda mínima sí han sufrido daños. Estos últimos deben acreditar que solicitan la PAC o figuran en algún registro oficial, excluido el autoconsumo.

También se ha consensuado con las Organizaciones Profesionales Agrarias una línea de ayudas destinada a la reposición de vallados ganaderos y perimetrales con un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, para lo que próximamente habrá disponible un modelo de solicitud de declaración responsable.