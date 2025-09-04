La Junta de Castilla y León concede otro paquete de 150 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la concesión directa de 150 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se destinan 75.000 euros, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

El total de familias beneficiarias de este apoyo alcanza las 219, con una inversión total de 109.500 euros.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos:

Unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

Propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

Unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.